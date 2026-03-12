'Партнеры довольны': Зеленский раскрыл детали визита экспертов на Ближний Восток

Украина отправила на Ближний Восток несколько групп экспертов для оказания помощи и обмена опытом. Президент Владимир Зеленский сообщил, что их работа получила положительную оценку от партнеров.

Одновременно он подчеркнул, что Украина готова оказать дополнительную поддержку, если это потребуется. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции в четверг, 12 марта.

"В первые же дни мы отреагировали на просьбу и Соединенных Штатов Америки, и лидеров Ближнего Востока своей помощи. Мы отправили три серьезные группы экспертов. Они на месте", – сказал он.

Президент отметил, что общался с руководителем группы и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, который находится вместе с военными. По его словам, партнеры высоко оценили работу украинских экспертов и остались довольны сотрудничеством.

"Если понадобится еще отправить, мы будем смотреть и на наши возможности также. Потому что у нас война, она никуда не делась. Но я думаю, что весь этот опыт, он точно важен", – добавил президент.

Напомним, украинские чиновники почти семь месяцев назад предложили США использовать украинские технологии борьбы с иранскими ударными дронами типа Shahed. Презентацию с этим предложением команда президента Владимира Зеленского показала во время встречи в Белом доме 18 августа. Тогда администрация Дональда Трампа не поддержала инициативу, однако уже в начале марта обратилась к Киеву за помощью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал о перспективе совместного с США производства дронов-перехватчиков. Он отметил, что именно наша страна "имеет самый большой в мире опыт" в противодействии ударным дронам – и готова делиться им с теми, кто поддерживает наше государство в его защите от полномасштабного вторжения РФ.

