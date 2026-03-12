'Запасов не хватит': Зеленский о поставках ракет к Patriot и борьбе с дронами

На Ближнем Востоке против дронов-камикадзе Shahed-136 страны Персидского залива использовали более 800 ракет для ПВО в течение первых 36 часов начала операции против Ирана. В то же время у Украины за все годы войны с Россией столько ракет не было.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в Бухаресте. По его словам, страны-союзники США на Ближнем Востоке из-за этого и обратились к Украине.

Что сказал Зеленский

По словам главы государства, 800 или 1000 ракет не помогут когда летят сотни иранских беспилотников, поскольку стоимость ракет очень дорогая.

"3-4 млн долл стоит одна ракета, а "шахед" до 150 тыс долл. Но все равно этого недостаточно, потому что 60-65 ракет в месяц производит США. Понятно, что запасов не хватит у любой страны, тем более, что россияне Ирану точно помогают", — сказал он.

Зеленский отметил, что у украинской тактике борьбы с иранскими дронами-камикадзе есть своя уникальность не только в подходах к сбитию таких целей, но и во внедрении новых и более дешевых технических решений.

"Поэтому наш опыт в борьбе с "шахедами" уникален, ни у кого такого опыта нет. Вопрос в наличии нужных для этого ресурсах, вопрос к его интергации в систему противовоздушной обороны, и как это будет работать", — резюмировал Зеленский, отметив, что такой подход понадобится всей Европе и не только Восточной Европе из-за дальности полета вражеских БПЛА.

Какие зентини дроны есть в Украине

На сегодня в Украине производят более десятка видов зентиных дронов-перехватчиков, отличающихся ценой, характеристиками и функционалом. У них разные скорости, разные предельные высоты, разная дальность перехвата, а также разные принципы перехвата и управления.

Самые известные модели – это STING и P1-SUN. Первый способен разгоняться в полете до 250 км/ч и имеет дальность оперирования до 15 км с управлением по каналу оператора. Наиболее эффективно он работает против БПЛА "Орлан".

Второй способен разгоняться до 300-350 км/ч, его максимальный радиус перехвата 15-23 км, а управление может осуществляться как оператором по видеоканалу, так и в режиме полуавтономного наведения. Такие средства перехвата применяются для быстрого реагирования на угрозы типа Shahed-136 и могут перехватывать при определенных условиях даже реактивные цели. В теории – даже военные вертолеты.

Напомним, Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о профессиональных подразделениях, которые на этой неделе будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские чиновники почти семь месяцев назад предложили США использовать украинские технологии борьбы с иранскими ударными дронами типа Shahed. Презентацию с этим предложением команда президента Владимира Зеленского показала во время встречи в Белом доме 18 августа. Тогда администрация Дональда Трампа не поддержала инициативу, однако уже в начале марта обратилась к Киеву за помощью.

