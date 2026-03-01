Ирину Билык ограбили в Италии: как отреагировала певица и какое наставление ей дали фанаты

Украинскую певицу Ирина Билык ограбили во время гастролей в Италии. Инцидент произошел в Милане в рамках ее европейского тура.

Об этом артистка сообщила в Instagram, опубликовав фото поврежденного автомобиля с разбитым боковым стеклом. Что именно украли – Билык не рассказывала.

"Евротур запомнится надолго! Было все – сцены, эмоции, овации... и даже ограбление в Милане", – сообщила артистка.

Однако больше эту тему певица не "раскручивала". Она лишь отметила, что этот инцидент не помешал работе и полученным во время выступлений эмоциям.

"Ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно", – написала она.

В комментариях поклонники поддержали Билык и одновременно поделились советами по безопасности в Италии. В частности, фанаты предостерегли ее не оставлять вещи в автомобиле, ведь уровень преступности высок в популярных туристических городах страны.

"В Италии люди уже знают, что в машине нельзя ничего оставлять, чтобы привлекало внимание... Даже когда едешь за покупками".

"Милан и Неаполь – самые криминальные города. Милан в последнее время на первом месте".

"В Милане воры – то святое".

Как OBOZ.UA сообщал, еще летом 2025 года в подобную ситуацию в Италии попал певец VovaZiLvova. Тогда инцидент произошел в Риме.

