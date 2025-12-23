Асад на Рублевке, а его офицеры – в Сибири: в NYT раскрыли, как обосновался в России беглый сирийский диктатор-беглец. Фото и видео

Свергнутый в результате революции сирийский диктатор Башар Асад и его семья после побега из Дамаска в декабре 2024 года поселились в Москве, где ведут роскошную жизнь под охраной российских спецслужбистов. Диктатор и его приспешники посещают элитные рестораны и живут в самых дорогих апартаментах российской столицы, пользуясь полной безнаказанностью.

Об этом сообщает газета The New York Times. Издание ссылается на свои источники в дипломатических кругах России и Сирии и соцсети семьи Асадов.

Как живет Башар Асад и его окружение

После экстренной эвакуации в Россию Асады сначала остановились в отеле Four Seasons, где стоимость проживания в роскошных апартаментах достигает 13 тысяч долларов в неделю. Впоследствии Башар Асад переехал в двухэтажный пентхаус в небоскребе "Башня Федерация".

Позже его перевезли на частную виллу на Рублевке. Российские спецслужбы продолжают круглосуточно охранять семью и строго контролируют их информационное пространство. В частности, когда 24-летний сын экс-президента Хафез выложил в соцсетях видео как он гуляет по Москве, российские силовики мгновенно заставили его удалить контент и прекратить публичную активность.

Младший брат Башара Асада, Махер, которого обвиняют в многочисленных военных преступлениях и организации наркотрафика, также живет в Москве. Его видели в районе небоскребов Capital Towers и в модном кальян-баре Myata Platinum в ТРЦ "Афимолл". По сообщению очевидцев, он пытался маскироваться, пряча лицо под кепкой.

Источники говорят, что Асад-младший помогает деньгами своим офицерам обустроиться в России, тогда как Асад-старший бросил свое ближайшее окружение на произвол судьбы.

Журналисты приводят историю личного помощника свергнутого диктатора. Во время побега в декабре 2024 года его забрали в Москву без вещей и документов. В отеле Four Seasons его поселили в один номер с другими слугами, но впоследствии

м выставили им "неподъемный" счет за проживание. Все звонки своего помощника Асад игнорировал. В ситуацию вмешались российские чиновники, которые переселили персонал на старую советскую военную базу. Не имея денег на жизнь в Москве, он вернулся в Сирию, где сейчас скрывается в горной деревне, надеясь избежать ответственности.

"Башар живет полной жизнью, будто ничего не произошло. Он унижал нас, когда был здесь, и подставил нас, когда ушел", – заявил он в комментарии изданию.

Дети диктатора также продолжают привычную жизнь "золотой молодежи". Его единственная дочь, Зейн Асад в июне получила диплом Московского государственного института международных отношений. На церемонии присутствовали ее братья и мать.

Дочери братьев живут в ОАЭ с разрешения властей страны. Башар Асад устроил для Зейн роскошную вечеринку дома на Рублевке, тогда как дочь Махера Асада, Шам, имела двухдневный праздник в Дубае – сначала во французском ресторане Bagatelle, а затем на частной яхте.

Как сообщал OBOZ.UA, Башар Асад ведет замкнутый образ жизни, однако он в конце концов решил возобновить медицинское образование и посещает занятия по офтальмологии.

