ПА ОБСЕ нас услышала и требует наказания за депортацию украинских детей, – Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк прокомментировала принятую на летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде Ванкуверскую декларацию, а также резолюции "Последствия агрессии РФ против Украины в отношении женщин и детей", "Наказание за депортацию украинских детей, обеспечение их возвращения и привлечения виновных к ответственности" .

Видео дня

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк напомнила, что накануне, выступая на международной конференции в Варшаве, обращалась к присутствующим там представителям ОБСЕ и членам делегаций Ассамблеи и настаивала на принятии таких резолюций.

"Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ самым строгим образом осудили нарушение РФ международного гуманитарного права в Украине. В частности, убийство украинских детей в результате атак на гражданскую инфраструктуру и жилищную застройку и принудительную депортацию более 19 500 детей в РФ".

ПА ОБСЕ приветствовала начало расследования и выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест президента РФ Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, считающейся главной ответственностью за проведение депортаций и принудительное усыновление украинских детей", — отметила Елена Кондратюк.

Вицеспикер Парламента Украины акцентировала на главных пунктах резолюций ПА ОБСЕ, принятых ввиду того, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него признает принудительное перемещение детей как определяющий критерий.

В частности, Ассамблея призывает Россию немедленно прекратить практику принудительного перемещения и депортации детей из Украины на временно оккупированные территории и РФ; гарантировать безопасный возврат депортированных детей в Украину и безотлагательно передать всех похищенных детей под опеку украинских властей, чтобы они могли как можно скорее вернуться в свои семьи.

Также организация призывает РФ немедленно прекратить ускоренную выдачу российских паспортов депортированным украинским детям и практику их патриотического воспитания, уважать права этих детей на собственную идентичность, настоящее происхождение и право говорить на украинском языке.

Кроме того, правительство Беларуси призывают к безотлагательному запрету похищения украинских детей через свою территорию и возвращения всех украинских детей, которые сейчас находятся в беларуси украинским властям.

ПА ОБСЕ обращается ко всем членам ОБСЕ решительно и последовательно осуждать преступления российской федерации против украинских детей, предпринимать необходимые шаги для выполнения ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом, поддерживать уголовное наказание всех ответственных за эти и другие преступления против человечности, военные преступления гуманитарного права и оказать активную поддержку МКС в их документировании.

Важно также обращение к государствам-участникам ОБСЕ поддержать усилия Украины по установлению местонахождения депортированных детей и их возвращению домой, предоставить всю необходимую помощь в рамках межведомственной деятельности, в частности, финансовую и материально-техническую для сбора и надлежащей проверки данных обо всех детях, которые были принудительно депортированы из Украины в РФ.

"Благодарны ПА ОБСЕ за принятые решения и четкое признание и осуждение преступлений России против украинских детей. Такое международное давление на РФ еще на один шаг приближает возвращение похищенных украинских детей. Необходимо также справедливое наказание всех виновных в их депортации, "перевоспитании" и принудительном усыновлении" , – подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады Украины.