'Ответ на удар по нашей энергетике': Зеленский впервые прокомментировал поражение нефтяной инфраструктуры в Усть-Луге

Поражение завода "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области страны-агрессора России стало ответом на российские удары по энергетике Украины. А осуществить такой ответ украинские военные смогли благодаря усовершенствованию собственных боевых беспилотников.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский 28 марта во время общения с медиа. Он подчеркнул – поражение в Ленинградской области было нанесено именно украинскими дронами, а не ракетами партнеров.

Ответ сильным ударом

В частности, украинского лидера спросили, почему украинские удары в последнее время стали более эффективными.

"Более эффективны дальнобойные дроны. Все они – дроны и дроны-ракеты, – технически дорабатываются. При массовом применении все понимают, что это было применение не ракет партнеров, потому что мы понимаем, сколько километров до Ленинградской области", – ответил Владимир Зеленский.

Он уточнил: в результате "нескольких соответствующих операционных действий" украинской стороны на этом объекте осталось лишь 40% от его производственных возможностей.

Возможна ли дипломатия

"Мы ответили на удар по нашей энергетике, ответили сильным ударом, и уменьшили возможность в Усть-Луга", – подчеркнул глава государства.

Однако, как отметил Владимир Зеленский, Украина всегда предлагала агрессорам взаимный отказ от таких ударов по энергетике.

"Мы много раз и предлагали, и предлагаем, и когда после той или иной атаки к нам обращаются партнеры за деталями – мы всегда поднимаем вопрос прекращения огня. Это было бы выгодно для всех – Россия должна прекратить бить по нашей энергетике, мы тогда не будем отвечать", – объяснил президент.

О чем речь

В российский порт "Усть-Луга" украинские дроны пришлив ночь на 25 марта. Уже тогда сообщалось, что под ударом оказался завод "Новатэк-Усть-Луга". Этот завод, расположенный на территории порта, занимается переработкой стабильного газового конденсата – побочного продукта добычи природного газа и нефти. Также он осуществляет отгрузку нефтепродуктов на экспорт.

В целом же Усть-Луга – крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска. Он играет важную роль в экспорте российских энергоресурсов.

Еще один российский морской порт на Балтике – в городе Приморск, – был поражен в ночь на 23 марта. Порт "Приморск" – это один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтийском море. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год.

Как сообщал OBOZ.UA, оба порта россияне тушили несколько суток. А в ночь на 27 марта по ним прилетело снова, и в обоих портах после атаки были зафиксированы новые мощные пожары.

