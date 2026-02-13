От дроно-штурмовых подразделений до артиллерии с лазерным наведением: Федоров рассказал, на что пойдут средства партнеров

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" удалось привлечь средства партнеров на проекты, которые усилят наших воинов. Среди них – развитие артиллерии с лазерным наведением.

Деталями в четверг, 12 февраля, на брифинге после саммита поделился министр обороны Михаил Федоров. Его цитирует "Укринформ".

По словам главы МО, проекты, которые связаны с украинской визией этого года, разнообразны: "Начиная от поддержки дроно-штурмовых подразделений до проектов развития артиллерии с лазерным наведением, относительно базового уровня обеспечения бригад или развития Deep Strike-дронов и украинских ракет".

"То есть мы разбили все наши проекты на конкретные предложения, которые связаны с целями войны. И мы объясняем партнерам, что хотим в каждом домене войны сделать конкретно вот это. И если вы поддержите эти проекты, они помогут достичь нам целей. А если мы будем успешны в достижении наших целей, значит успешными вы будете также, потому что вы получаете данные, вы получаете бесценный опыт, вы сможете трансформировать свои военные доктрины ваших стран", – пояснил чиновник.

Он ожидает, что наша страна получит больше поддержки от союзников.

"Также будут определенные анонсы по артиллерии с лазерным наведением. То есть мы планируем увеличить поставки этой артиллерии", – уточнил министр.

Федоров добавил, что это лишь первый формат, когда представители Украины "показывали через проекты возможности поддержки нашей страны". "Я уверен, что это сработает, и партнеры почувствуют этот результат также в улучшении своих систем обороны", – подчеркнул он.

