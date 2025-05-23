'Остаться один на один с Россией – крайне опасно': Мережко объяснил, что стоит за угрозами Трампа выйти из мирных переговоров

Последние высказывания президента США Дональда Трампа указывают на то, что он рассматривает вариант как минимум дистанцирования от переговорного процесса по российско-украинской войне. Он акцентировал на том, что Украина и Россия "должны договариваться сами", но в Киеве отмечают, что для баланса очень важно участие третьей стороны.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он объяснил, что может стоять за угрозами американского лидера, и указал на опасность для Украины "остаться один на один с РФ".

"Можно предполагать, что это связано с тем, что президент США наконец понял: эти переговоры нужны не Украине, не Соединенным Штатам, а именно Путину. И не для достижения конкретного результата, а для чисто пропагандистских целей – подчеркнуть свой статус главы государства, которое ведет переговоры на равных с США", – указал собеседник на политическую мотивацию, которая может стоять за заявлениями Трампа.

Во-вторых он напомнил, что Путин пытается запутать лидера США, обмануть его, чтобы избежать возможных санкций. Российский диктатор не заинтересован в реальных переговорах, а лишь имитирует процесс. Для Украины же принципиально важно, чтобы США оставались в этом процессе.

"Более того, я считаю, что формат нужно расширить, включив представителей Европейского Союза и Великобритании. Такой формат создает гарантии, в том числе и гарантии безопасности для Украины. Остаться один на один с Россией – это крайне опасно. Россия манипулирует, искажает смысл переговоров. Зато присутствие американских и европейских представителей сдерживало бы эти агрессивные манипуляции", – убежден Мережко.

Примечательно, что после разговора с Путиным американский лидер заявил, мол, Россия и Украина должны самостоятельно договориться, потому что они лучше знают, как решить вопрос войны. Эксперты говорят, что Трамп дистанцируется от войны в Украине, хотя ранее взял на себя роль посредника. Так, США будто бы толкают Киев к двусторонним переговорам с Москвой.

"Вести переговоры с россиянами – это, знаете, все равно, что жертва ведет переговоры с маньяком, который пытается ее убить. Это очень сложно. Именно поэтому мы нуждаемся в участии американцев и европейцев, чтобы сдержать этого маньяка, этого преступника. Однако если представить себе трехсторонний формат, в котором США участвуют в переговорах, возникает риск", – отметил нардеп.

По его словам, риск заключается в том, что Трамп может захотеть как можно быстрее решить вопрос – и это может произойти за счет более слабой стороны, то есть Украины. В определенных вопросах республиканец может даже поддержать страну-агрессора РФ. И хотя эта угроза теоретическая, но она реальна, и Киев должен ее осознавать.

"Именно поэтому для баланса нужно участие Европы. Кроме того, Украина имеет статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Следовательно, есть и правовые, и политические основания для участия ЕС в этих переговорах, потому что мы находимся на пороге присоединения к ЕС как полноправный член", – пояснил Мережко.

Как сообщал OBOZ.UA, после телефонного разговора с Путиным 19 мая Трамп якобы заявил европейским лидерам, что кремлевский диктатор не готов прекратить войну против Украины – потому что думает, что побеждает. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на три неназванных источника, подчеркивая: такие нарративы противоречат тому, что президент США говорит публично.

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