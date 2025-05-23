Меморандум – еще одна хитрость Путина, на которую согласился Трамп. Интервью с Мережко

После последнего общения российского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональд Трамп относительно мирного урегулирования войны в Украине возникло сразу несколько новых тем для обсуждения. И Трамп, и Путин параллельно заговорили об определенном меморандуме России и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Президент США якобы заявил лидерам Европы, что Кремль представит "мирный меморандум" со своими условиями, добавив, что попросил представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отклонено. При этом российский диктатор уже заявил, что следующие шаги могут быть только в случае достижения соответствующих договоренностей и устранения "первопричин кризиса". Фактически Путин прямым текстом намекает на условия капитуляции Украины. Так или иначе, но "США надеются, что Россия уже на этой неделе предоставит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте в Украине", заявил госсекретарь Рубио, добавив, что "американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта в по содержанию меморандума от РФ". Правда, не акцентируя, что же именно ждет Путина, если он снова просто будет тянуть время и продолжать войну.

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Что касается нового раунда переговоров, то он может пройти в Ватикане в июне. Дональд Трамп дал понять, что все серьезнее рассматривает вариант, при котором США отказываются от роли посредника в усилиях прекращения войны, оставляя Москву и Киев решать вопрос самостоятельно. Он также предложил, кто мог бы заменить США в качестве посредника – папа Лев XIV. "Технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Хотя сам Ватикан молчит по поводу переговоров между Россией и Украиной, оставляя их перспективы неопределенными, отмечают мировые СМИ.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Новый раунд переговоров, как пишут западные СМИ, может состояться уже в июне в Ватикане. Собственно, Трамп на днях заявил, что новый Папа Римский Лев XIV изъявил желание быть посредником между Россией и Украиной. По словам премьера Италии Джорджии Мелони, Папа Римский подтвердил, что готов провести в Ватикане следующий раунд переговоров, а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе. Может ли Ватикан стать реальной переговорной площадкой?

– Я считаю, что это безусловно важно, потому что, когда речь идет о переговорах, то стороны обычно обращают внимание на два фактора. Во-первых, чтобы площадка для переговоров была достаточно нейтральной. И здесь как раз мы видим, что Католическая Церковь и Святой Престол (кстати, Святой Престол является субъектом международного права) занимают довольно нейтральную позицию. Во-вторых – вопрос безопасности. Ватикан является достаточно безопасным местом для проведения переговоров.

Есть также исторический фактор. Как юрист-международник, я помню из истории международного права, что Святой Престол традиционно играл значительную роль как медиатор, как посредник в различных международных спорах и конфликтах. Существует так называемая дипломатия Ватикана. Сам Папа Римский также играл роль арбитра. Но в этом случае речь идет не о том, что Ватикан будет посредником, а о том, что он станет площадкой для проведения переговоров и будет способствовать созданию соответствующих условий. Поэтому я считаю, что это довольно удачная идея – использовать Ватикан как площадку для ведения переговоров. Но не исключено, что могут быть и другие варианты. Это может быть и Стамбул, и Женева, которая также является традиционным местом для международных встреч и переговоров. Нельзя исключать ни одного варианта.

Для нас главное – чтобы были созданы соответствующие логистические, если можно так сказать, условия для проведения переговоров. А какая будет роль самого Папы Римского будет зависеть от сторон переговорного процесса. Они могут обратиться к Папе, и он может, например, предложить какие-то принципы или основы. Насколько это целесообразно – у меня, честно говоря, есть сомнения. Потому что, учитывая то, с кем мы имеем дело, – россияне, к большому сожалению, не относятся серьезно к переговорам. Для них переговоры - это инструмент продолжения войны. Они не воспринимают их как процесс, основанный на принципах добросовестности. В своей практике они эти принципы полностью отвергают.

– Собственно, Дональд Трамп, как вы считаете, останется в переговорном процессе в ближайшее время или будет дистанцироваться? По крайней мере, многие его комментарии указывают на то, что он рассматривает такой вариант.

– Дело в том, что сейчас, насколько я понимаю, Трамп действительно угрожает тем, что может выйти из переговорного процесса. Но вопрос в другом – какая политическая мотивация стоит за этим заявлением, за этой угрозой? Можно предполагать, что это связано с тем, что президент США наконец понял: эти переговоры нужны не Украине, не Соединенным Штатам, а именно Путину. И не для достижения конкретного результата, а для чисто пропагандистских целей – подчеркнуть свой статус главы государства, которое ведет переговоры на равных с США. Во-вторых, Путин пытается запутать Трампа, обмануть его, чтобы избежать возможных санкций. Он не заинтересован в реальных переговорах – только имитирует процесс. Для Украины принципиально важно, чтобы США оставались в переговорном процессе. Более того, я считаю, что формат нужно расширить, включив представителей Европейского Союза и Великобритании. Такой формат создает гарантии – в том числе и гарантии безопасности для Украины. Остаться один на один с Россией – это крайне опасно. Россия манипулирует, искажает смысл переговоров. Зато присутствие американских и европейских представителей сдерживало бы эти агрессивные манипуляции.

– Но последние заявления Трампа говорят о другом. После разговора с Путиным он заявил, что Россия и Украина должны самостоятельно договориться, потому что они лучше знают, как решить этот вопрос. То есть США толкают нас на двусторонние переговоры с Москвой, что, конечно, опасно.

– Вести переговоры с россиянами – это, знаете, все равно, что жертва ведет переговоры с маньяком, который пытается ее убить. Это очень сложно. Именно поэтому мы нуждаемся в участии американцев и европейцев, чтобы сдержать этого маньяка, этого преступника. Однако, если представить себе трехсторонний формат, в котором США участвуют в переговорах, возникает риск. Этот риск заключается в том, что Трамп может захотеть как можно быстрее решить вопрос – и это может произойти за счет более слабой стороны, то есть Украины. В определенных вопросах он может даже поддержать Россию. Эта угроза хоть и теоретическая, но она реальна, и мы должны ее осознавать. Именно поэтому для баланса необходимо участие Европы. Кроме того, Украина имеет статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Следовательно, есть и правовые, и политические основания для участия ЕС в этих переговорах, потому что мы находимся на пороге присоединения к Союзу как полноправный член.

– Путин и Трамп после последнего телефонного разговора заявили, что начинается подготовка меморандума между Россией и Украиной. В нем должны быть прописаны вопросы прекращения огня, сроки, принципы урегулирования - как их видят стороны. Как сообщают мировые СМИ, Трамп обратился к европейцам и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказав, что просил российского диктатора не включать в меморандум позиции, которые сразу будут отвергнуты, а взамен предложить более-менее сбалансированный вариант. Но что сказал Путин? Да, мы согласны, будем работать над меморандумом, но он должен включать "устранение первопричин" и соответствующие договоренности. Все понимают, о чем именно идет речь. У меня два вопроса. Не выглядит ли это так, что Путин просто получил от Трампа время, имитирует переговорный процесс, продолжая войну и террор против Украины?

– Безусловно, Путин затягивает время, потому что считает, что время играет на его стороне - хотя это не так, между прочим. Но он так считает. И сама идея переговоров и создание какого-то "меморандума" непонятной юридической и политической природы – это просто попытка выиграть время. Это абсолютно нелогично: вести переговоры и параллельно работать над документом, не имея при этом даже прекращения огня. Это нарушение самой логики. Путин использует это как прикрытие для продолжения наступления. И это ему гарантирует, что Трамп тем временем не применит санкции против России. То есть это чисто политический ход, обман.

Что касается самого меморандума, понятно, каким он должен быть с точки зрения Путина: это акт капитуляции Украины. Фактически, речь идет о так называемом wish list - перечень требований агрессора к жертве. Что касается "первопричин", о которых говорит Путин, – это его собственная фантазия, которая не имеет никакого отношения к реальности. Если говорить объективно, с точки зрения международного права, единственная первопричина этой войны – это преступление агрессии, которое совершила Россия против Украины. Если брать политическое измерение, первопричиной является сам Путин, который принял решение о начале этой агрессии. Следовательно, устранять нужно именно эту первопричину. Если уж и говорить об урегулировании, то, пожалуйста, давайте об этом говорить: как именно будет устранена эта первопричина?

Что касается в целом этой идеи, то нужно вспомнить историю с Будапештским меморандумом. Будет еще один меморандум, который ничего не принесет. Нет смысла заключать новый меморандум с той стороной, которая уже многократно нарушила все возможные договоренности. Такой документ будет иметь смысл только тогда, когда за ним будут стоять гарантии – гарантии Украины, гарантии выполнения, механизмы принуждения России к выполнению обязательств. Вот что должно быть основой. Без этого – даже если удастся наработать текст – это будет, как говорится, пустой документ. И Россия его нарушит как только это станет ей выгодно.

Почему мы не вспоминаем Минские договоренности? Если идти этим путем – давайте тогда возвращаться к обсуждению Минских договоренностей. Россия их нарушила. А ведь это был политический документ. В целом я считаю принципиально важным, чтобы при обсуждении любого меморандума, документа или договоренности сохранялись четкие правовые рамки. И не выходить за пределы этих рамок. Что именно ими является? Устав Организации Объединенных Наций, который содержит основы международного права. Например, принципы невмешательства во внутренние дела, уважение суверенитета, запрет применения силы или угроз силы в международных отношениях. Это, кстати, также и Хельсинкский заключительный акт – 10 принципов международного права. И Украина, и Россия – участники этих документов. Они являются обязательными для обеих сторон. Кроме того, есть решение Международного суда ООН о прекращении агрессии со стороны России. Есть резолюции Генеральной ассамблеи ООН. То есть существует немало действующих международных документов, которые должны лежать в основе любого урегулирования конфликта и прекращения агрессии России. Именно из этого следует исходить.

– Мне кажется, ссылки ни на один из этих документов в путинском варианте меморандума не будет. Зато будут только те же "хотелки" Путина – капитуляция Украины. В Украине это понимают, в Европе это понимают, неужели Трамп такой наивный, что ждет чего-то другого от Путина на данном этапе?

– Трамп не наивный политик. У него большой опыт, действительно значительный. Если он "ведется", то это потому, что ему это выгодно. У него другие политические интересы. Он лишь делает вид, что не понимает, что происходит. На самом деле он прекрасно все осознает. У него есть такие советники, которые ему все объясняют очень четко. Обратим внимание, например, на Марко Рубио. Он не говорит много, но его выступления в Сенате показывают: он хорошо ориентируется в ситуации. Просто по политическим соображениям сейчас он не может сказать все, что думает на самом деле. Возможно, Трамп выжидает. Он сам до конца не знает, как действовать. И выжидает, каким будет поведение Путина – будет ли оно выгодным для него. Потому что Трамп имеет главную мотивацию - личный успех. Он хочет выступить в роли миротворца, которого все признают. И именно на это он делает ставку.

– Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил упомянутый вами госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе. При этом Европа и США на сегодня радикально разошлись в реакции на отказ Москвы идти на компромиссы по Украине. ЕС и Великобритания ввели санкции против российского "теневого флота", что свидетельствует о том, что Европа берет курс на долгосрочное давление на Россию. В то же время США отказались от анонсированных ранее планов по санкционному давлению, мол, таким образом это может разозлить Москву и навредить переговорам. Дональд Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, потому что считает, что он побеждает, но эти слова лидера США противоречат его же неоднократным публичным заявлениям, что Путин искренне стремится к миру" и то, что он будет давить на стороны, если они не будут двигаться к миру. По Украине давление было и есть, по России не было и пока все идет к тому, что может и не будет вообще.

– Относительно заявления Рубио - я не могу полностью с ним согласиться. Потому что важно не столько смотреть на текст меморандума, сколько на действия. Но, возможно, это заявление имело целью предупредить Путина, чтобы тот не вставлял в текст только требования о капитуляции Украины. Возможно, это было своеобразное предостережение.

Относительно давления – да, безусловно, Штаты имеют все возможности для этого. Но почему не вводятся санкции? Американцы объясняют это тем, что около 10% нефти на мировом рынке – это российская нефть. И введение санкций может вызвать скачок мировых цен и ударить по глобальной экономике – в частности по США и ЕС. То есть дело не в том, что они не могут. К сожалению, они не хотят. Потому что опасаются экономических последствий. Нам же нужно объяснять, что это будет временный эффект. Когда агрессор будет остановлен, это окажет положительное влияние на мировую экономику в долгосрочной перспективе. Надо ставить выше принципы международного правопорядка и жизни людей, чем краткосрочную экономическую выгоду. И это очень важный вопрос. Нам нужно постоянно работать, чтобы убедить в этом как Соединенные Штаты, так и наших европейских партнеров. Ведь США, как ведущая экономическая держава, действительно имеют рычаги влияния на Россию. Но важно иметь политическую волю, чтобы этими рычагами воспользоваться. И над этим нужно системно работать – как Украине, так и ее союзникам в Европе.

– Напоследок еще одно заявление Рубио во время выступления в Конгрессе: "США больше не могут решать все мировые проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах". Насколько это представляет угрозу для мира, если США начнут отказываться от роли глобального гегемона и не будут принимать активное участие в решении международных конфликтов?

– Хотят они этого или нет, но мировой порядок, созданный после Второй мировой войны, предполагает, что кто-то должен быть шерифом, который поддерживает закон и порядок. Этим шерифом и являются США – учитывая то, что это самая большая экономика и самая сильная военная держава в мире. Как бы они ни пытались самоустраниться – без их роли система начнет разрушаться. И это опасно. История это четко доказывает: каждый раз, когда США самоустранялись из европейских процессов, результатом становилась мировая война. Это очень опасный путь. Если США действительно попытаются отказаться от своей роли, система начнет разваливаться. И нас ждет война всех против всех, как говорили еще философы. Поэтому эта роль США не просто право, это ответственность. Это не вопрос изоляционизма или не желания вмешиваться. Европа должна оставаться стратегическим приоритетом. И в американских интересах – не допустить, чтобы какое-то государство (империя), скажем, евразийская, которой себя представляет Россия, стала гегемоном в Европе. Это было бы опасно сначала для Европы, потом и для самих США.

Что касается Украины, то никто не требует от США посылать свои войска в Украину. Мы просим лишь о предоставлении адекватной военной помощи, чтобы создать паритет с государством-агрессором. Это не требует колоссальных ресурсов, особенно в масштабах американского оборонного бюджета. На самом деле для США это небольшие средства, но результат может быть определяющим и для Европы, и для них самих. Потому что если Россия победит, последствия будут очень серьезными для глобальной безопасности. С экономической точки зрения лучше остановить агрессора сейчас, чем потом.