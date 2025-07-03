'Останавливаться нельзя': еврочиновники признали, что Украина заслуживает открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС. Видео

Несмотря на полномасштабное российское вторжение и ежедневные обстрелы Украина осуществляет реформы, необходимые для членства в Европейском Союзе. Киев заслуживает открытия первого кластера в переговорах о вступлении в блок.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 3 июля, в Дании во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством ЕС. По ее словам, Украина ежедневно не просто борется за свое выживание, но и проводит сложные и комплексные реформы.

"Важно признать, что Украина проводит сложные, тяжелые и комплексные реформы во время войны за свое выживание. Поражает, как быстро они движутся в этом направлении. Более того, мы согласовали, что процесс вступления Украины в ЕС будет учитывать все эти заслуги. Еврокомиссия видит, что Украина имеет возможность открыть первый кластер. Сейчас происходят активные обсуждения по признанию заслуг", – сказала она.

По словам дипломата, процесс вступления стран-кандидатов в ЕС – это не политический процесс, где можно пойти коротким путем или перепрыгнуть этапы. Это, подчеркнула фон дер Ляйен, процесс, основанный на заслугах.

Президент ЕК добавила, что в Евросоюзе хотят постепенно интегрировать Украину в свой рынок.

"Хорошим примером является то, что со следующего года мы отменяем плату за роуминг. Это также будет способствовать сближению наших народов. Мы упорно работаем над вашим процессом вступления. Мы готовимся к вашему будущему как свободной и современной страны в Европейском Союзе", – заявила фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что все члены ЕС единогласно согласились открыть переговоры с Украиной о вступлении, и утвердили этот процесс.

"Это длительный процесс. Нужно время, но просто так терять время мы не можем. Останавливаться также нельзя. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас ситуация очень сложная, но правда в том, что Украина проводит необходимые реформы. Оценка ЕС очень четкая: Украина показывает хорошие результаты и мы должны продолжить процесс переговоров", – сказал он.

Зеленский со своей стороны отметил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы стать членом ЕС и ни одна страна не сможете остановить этот путь. Президент заверил, что Украина со своей стороны сделает "все, что сможет", и многое зависит от единства внутри ЕС.

"Я хочу поблагодарить весь народ, поблагодарить правительство, парламент за поддержку всех тех законов и реформ, которые необходимы для открытия кластеров. Во время войны это очень трудно. Это действительно сложная ситуация", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила свои обязательства и заслуживает того, чтобы двигаться вперед, к вступлению в Европейский Союз. Поэтому теперь слово именно за ЕС, потому что процесс вступления базируется на заслугах.

Однако, на саммите Евросоюза не смогли принять совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия заблокировала его из-за стратегических разногласий с ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что он против вступления Украины в Евросоюз, потому что это якобы "приведет войну" на их территорию.

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