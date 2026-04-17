Суперкомпьютер оценил шансы 'Шахтера' на победу в Лиге конференций

Единственный представитель Украины в еврокубках донецкий "Шахтер" считается главным аутсайдером полуфинальной стадии плей-офф Лиги конференций. Наша команда сыграет в битве за путевку в решающий матч турнира с английским "Кристал Пэлас", а второго финалиста определят испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбур".

Суперкомпьютер аналитической компании Opta оценивает шансы "Шахтера" на победу над англичанами в 22%, а на завоевание трофея – 8,40%, говорится на официальном сайте статистиков. Это худший прогноз среди всех четырех команд.

Главным же фаворитом на победу в соревнованиях считается именно соперники "горняков" из "Пэлас". 78% симуляций суперкомпьютера показали выход англичан в финал, а 45,6% – их итоговой победой в Лиге конференций.

Показатели на успехи "Старсбура" составляют 64 и 32 процента соответственно, а на "Райо" – 35,6% и 14%.

Накануне "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном полуфинале ЛК после того, как обыграл соперников в номинально домашней встрече со счетом 3:0, установив уникальное достижение украинского футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты нидерландского АЗ совершили гнусный поступок, который связан с Украиной, во время матча с "Шахтером".

