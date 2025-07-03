Ни одна страна не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС, – Зеленский

Ни одна страна не сможет остановить Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. В условиях войны Киев делает все для внедрения необходимых для евроинтеграции законов и реформ.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Данию, которая 3 июля официально начинает председательство в Совете ЕС. Он, в частности, указал, что Украина со своей стороны делает все, что может во время войны.

Глава государства поблагодарил "весь народ", правительство и парламент за поддержку всех тех законов и реформ, которые необходимы для открытия кластеров переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"И во время войны это очень трудно. Действительно, ситуация сложная. Вы понимаете, вопрос безопасности даже. Вот мы говорим об этом, но иногда даже просто трудно собраться вместе, в одном здании, для правительства, для членов парламента, вследствие атак", – рассказал он.

Однако, продолжил Зеленский, реформы важны, и Украина движется в этом направлении, идет по этому пути, чтобы стать членом ЕС.

"Именно поэтому нам нужна поддержка. И я думаю, я считаю, что никто не может остановить Украину на этом пути. И, конечно, это зависит от деятельности в ЕС, в решениях ЕС. А с нашей стороны, мы сделаем все, что мы можем, но нам нужна поддержка всеми другими членами ЕС. Вы знаете, какие это страны. Это чувствительный вопрос, но так или иначе, мы сможем с этим справиться", – сказал президент.

Как писал OBOZ.UA, 3 июля Зеленский прибыл в Данию для участия в церемонии открытия ее председательства в Совете Евросоюза. Также у него запланированы встречи с лидерами и высокопоставленными чиновниками ЕС.

В рамках визита Зеленского Украина подписала соглашение с американской компанией Swift Beat, которое предусматривает сотрудничество для производства БПЛА, в том числе дронов-перехватчиков.

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