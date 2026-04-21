У Анатолия Анатолича отказали ноги во время поездки в США: почему ведущий оказался в кресле колесном

У ведущего Анатолия Анатолича во время Бостонского марафона (42 километра 195 метров) в США отказали ноги на последних километрах дистанции. Несмотря на сильные судороги, он сумел добраться до финиша, после чего его доставили к медикам.

Об инциденте сообщил Анатолич у себя в InstaStories, показавшись в кресле колесном, а детали рассказала уже его жена Юлия Яцечко (Юла). Для украинского шоумена этот забег стал одним из самых сложных в его опыте.

"Я финишировал. Но организм дал сбой. Все-таки не дал себе возможности подстроиться под смену часового пояса, да и вообще. Это меня на кресле колесном катают, потому что я не смог встать с асфальта, куда присел. А в целом все хорошо. Потом все расскажу. Всем спасибо за поддержку. Собираюсь домой", – написал шоумен.

По словам его жены-пиарщицы, примерно за пять километров до завершения забега Анатолич почувствовал резкое ухудшение состояния, которое не позволяло продолжать бег в привычном темпе. На протяжении большей части дистанции он держал стабильно быстрый темп и рассчитывал показать личный рекорд. Однако внезапные судороги изменили ситуацию – ноги фактически перестали слушаться.

Из-за этого он был вынужден перейти на шаг. Кое-где, по словам женщины, приходилось буквально переставлять ноги руками, чтобы продвигаться вперед и не сойти с дистанции.

"По его словам, в течение дистанции он держал стабильно быстрый темп, и даже мог показать личный рекорд. Однако примерно за 5 километров до завершения дистанции начались сильные судороги, из-за которых фактически отказали ноги. Бежать дальше он уже не мог, поэтому часть дистанции пришлось преодолевать пешком, иногда буквально переставляя ноги руками. Несмотря на это он добрался до финиша", – говорится в объяснении Юлии.

Уже после завершения забега его пересадили в кресло колесное и доставили в карету скорой помощи, где медики оказали необходимую помощь.

Что известно о Бостонском марафоне

Бостонский марафон является старейшим ежегодным марафонским забегом в мире – впервые его провели в 1897 году после успеха первых современных Олимпийских игр 1896 года. С тех пор он проходит непрерывно ежегодно и входит в серию World Marathon Majors – шести самых престижных марафонов планеты.

Соревнование известно сложным рельефом трассы – маршрут проходит через холмистую местность, что делает его физически изнурительным даже для опытных бегунов. Кроме этого, участники ежегодно сталкиваются с различными погодными условиями – от жары до дождя и сильного ветра.

Марафон собирает десятки тысяч участников со всего мира – как профессиональных спортсменов, так и любителей. Если в первом забеге приняли участие всего 15 человек, то сейчас количество зарегистрированных участников достигает около 30 тысяч ежегодно, а вдоль трассы марафон поддерживают до полумиллиона зрителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что между Анатолием Анатоличем и Алексеем Дурневым разгорелся конфликт из-за внезапной потери веса ведущего благодаря бегу. Его коллега усомнился в "чистоте" результата, предположив, что Анатолич мог прибегнуть к помощи препарата "Оземпик", который используют в лечении диабета, но нередко применяют и для снижения веса.

