'Оружие защищает жизнь': Зеленский рассказал, какие темы обсудил с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Главной темой стала военная поддержка и реагирование на массированные российские атаки дронами и ракетами.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул важность программы PURL, которая позволяет Украине получать необходимое вооружение для защиты мирного населения.

В ходе переговоров политики обсудили перспективы расширения программы PURL, ее наполнение и привлечение новых партнеров. Президент поблагодарил НАТО за уже оказанную поддержку и подчеркнул, что такие проекты делают украинскую оборону более эффективной в условиях постоянной угрозы.

Что известно о программе PURL

Оборонная инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) основана Украиной совместно с партнерами. В рамках программы удалось аккумулировать 1,5 млрд долларов, которые направляются на закупку оружия американского производства для Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставили 500 млн долларов, еще 500 млн долларов внесли Дания, Норвегия и Швеция, а Германия добавила 500 млн долларов. Он подчеркнул, что эти средства укрепляют обороноспособность государства, и поблагодарил союзников за поддержку. По словам главы государства, Украина продолжает переговоры с другими партнерами, ведь каждый вклад в рамках PURL является прямой инвестицией в защиту жизни людей и приближение мира.

Напомним, Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты Tomahawk. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной. Однако детали глава государства не раскрыл.

