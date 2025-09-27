'Такая система устраивает всех': Зеленский объяснил, как будет работать контролируемый экспорт украинского оружия

Украина ведет с Соединенными Штатами два соглашения – Mega Deal и Drone Deal – по закупке и продаже вооружения. В целом Украина будет осуществлять контролируемый экспорт оружия до конца войны, но только такого оружия, на которое сейчас в ВСУ нет дефицита. Речь идет обо всем спектре оружия, которое изготавливают украинцы.

Видео дня

Об этом 27 сентября рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам оружие, на которое у украинских защитников нет дефицита, будет продаваться в Европу, США и страны Ближнего Востока.

Экспорт оружия в Америку

Американцам прежде всего нужны украинские дроны, сообщил украинский лидер. Он обсуждал указанные соглашения Mega Deal и Drone Deal ("Мегапредложение" и "Предложение по дронам" соответственно) с президентом США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Кроме большого соглашения по вооружениям, которое условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно в Украине", – в частности, сообщил президент.

Что именно будет продаваться

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что на контролируемый экспорт пойдет только "оружие, на которое нет дефицита в украинской армии". Причем именно с целью покрыть дефицит за счет продажи излишка.

"Именно так мы подходим к этому вопросу, потому что приоритет – ВСУ. А где мы производим больше, то остаток можем экспортировать, и иметь от этого деньги, которые уже тратить на дефицитный товар – дроны, перехватчики дальнобойные дроны – то, на что не хватает денег. Такая система всех устраивает", – заметил президент.

Куда будут продавать

"Это будет до конца войны – экспорт оружия будет контролируемый до конца войны", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, украинское оружие, на которое нет дефицита, будет продаваться в Европу, США и страны Ближнего Востока. Более того, на полях Генассамблеи ООН украинская сторона договаривалась о продаже оружия в некоторые страны Африки, сообщил украинский президент.

"У меня уже есть предложения от нескольких африканских стран. Скажу честно, мы уже выбрали страну. Ну, еще посмотрим, есть большой запрос относительно представительства в Африке. Да, это точно, у нас будет все экспортные инициативы", – отметил украинский лидер и пообещал в ближайшее время рассказать об этом более детально – когда "будет понимание большей конкретики".

Что предшествовало

Владимир Зеленский еще 20 сентября впервые сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, сейчас страна имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта.

Президент рассказывал, что в первую очередь будет экспорт морских дронов. По словам Зеленского, Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем выступлении на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также рассказал об украинских дронах, способных лететь до 3 тыс. км. Он отметил, что у Украины не было другого выбора, кроме как их создавать и производить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!