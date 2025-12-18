Оружие, деньги и санкции против России: Зеленский назвал критические потребности Украины и объяснил позицию по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые факторы, которые определяют способность страны отстоять свои позиции и продвигать дипломатическое урегулирование войны. Он подчеркнул, что сильная финансовая, военная и санкционная поддержка партнеров является критической для успеха Украины.

Также президент объяснил позицию Киева по Донбассу и отверг требования России о выходе из региона. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 18 декабря.

По словам Зеленского, Россия стремится к полному контролю над Донбассом и сейчас пытается заставить Украину оставить эти территории. Украина, со своей стороны, не готова на такие уступки, а США сейчас ищут возможные компромиссы в рамках 20 пунктов мирного плана, который включает гарантии безопасности и восстановление всех необходимых документов.

"Сейчас они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция. Она открытая. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги и США ищут компромисс. По обсуждению этого плана, 20 пунктов, гарантии безопасности, договор по восстановлению, всех документов, всех возможных шагов", – сказал он.

Президент сообщил, что украинская команда уже отправилась в США для дальнейших переговоров, возможно привлечение европейских партнеров.

"Сейчас команды будут встречаться. Пятница, суббота наша команда будет в США", – добавил президент.

Он подчеркнул, что любая война заканчивается переговорами, но Украина должна находиться в сильной позиции, чтобы обеспечить реальный результат дипломатии.

Сильная позиция, по мнению Зеленского, включает финансовую стабильность – в частности, наличие средств на 2026–2027 годы, что сигнализирует России, что Украина не упадет из-за дефицита финансирования, оружия или социальной помощи.

Важным также является экспорт и усиление санкций против России, уменьшение ее финансовых ресурсов для ведения войны.

"Надо не только говорить о санкционной политике в отношении энергетики, а надо максимально прикручивать энергетические гайки. По-другому оно не работает. Надо высушивать и уменьшать экономику России через запрет, санкционную, для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если в Украине будет стабильное финансирование, а в России будет уменьшаться финансирование, безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но тем не менее, то для России безусловно это сигнал, чтобы она переходила к дипломатическому тренду", – пояснил он.

Президент добавил, что если Россия не согласится на дипломатическое решение конфликта и не пойдет на требования США о завершении войны, Украине необходимо усиливать свои позиции за счет дополнительного оружия, финансирования и санкционной поддержки от США и Европы. Это, по его словам, создает предпосылки для давления на Россию и способствует дипломатическому урегулированию конфликта.