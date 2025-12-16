'Не можем пойти на компромисс': в России на фоне обсуждений мирного плана открыто посягнули на территории Украины

В России ни в коем случае не собираются идти на уступки по Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыму. Кремль продолжает считать ВОТ "вписанными" в российскую Конституцию.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу ABC. В то же время в Москве считают, что стороны находятся "на грани" заключения соглашения о прекращении войны.

Что сказал Рябков

Кремлевский чиновник заявил, что ни одного оккупированного региона Киеву Москва не отдаст.

"У нас всего пять образований, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по этому вопросу, потому что, на наш взгляд, это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", – сказал Рябков.

В то же время он подчеркнул, что РФ категорически против возможного развертывания иностранных войск в Украине после войны. Москва не пойдет на соглашение, которое предусматривает их присутствие на украинской земле, даже если они будут там в качестве миротворцев.

Однако, как говорит Рябков, Россия готова к подписанию соглашения.

"Мы готовы подписать соглашение, если договоренностей удастся достичь лучше раньше, чем никогда. Мы хотим это прекратить, и то, будет ли это прекращено, во многом зависит от того, как люди, которые поддерживают власть в Киеве, признают неизбежный результат нашего успеха", – сказал Рябков.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева относительно нынешней линии разграничения на Донбассе. Он заявил, что украинская сторона не планирует отступать и настроена удерживать контролируемые позиции.

Напомним, глава государства также подчеркнул, что главным для него является справедливость мирного плана и защита Украины от новых агрессий России.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе и они будут иметь обязательную юридическую силу. Однако Кремль заявил, что согласия не даст и на это.

