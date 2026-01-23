Орбан заявил, что в следующие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за вступление Украины в ЕС. Видео

Будапешт не поддержит вступление Украины в Евросоюз в течение ближайшего столетия. В то же время украинская власть пытается дестабилизировать правительство Венгрии.

Об этом, общаясь с журналистами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что не видит возможности вступления Украины в Европейский Союз в будущем.

"Венгрия против этого, я думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы голосовал за вступление украинцев в ЕС", – отметил он.

Премьер также заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать членство Украины в ЕС и выделение средств Киеву. По его убеждению, принудительное коллективное финансирование ЕС "уничтожит Европейский Союз".

Кроме того, политик обвинил украинские власти в попытках дестабилизировать его правительство. По его словам, Киев заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное. Его беспокоит то, что украинцы якобы станут активными участниками венгерской избирательной кампании.

Орбан заявил, что лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в ЕС до 2027 года. Он также рассказал о документе, в котором говорится о 800 млрд евро для Украины, планах по их генерированию и дополнительных 700 млрд евро.

По словам премьера, он считал это начальной позицией, которая должна была претерпеть изменения в процессе рассмотрения, но вместо этого предложение было принято "точно так, как оно поступило из Украины". Он предупредил, что план оставит финансовое бремя на будущих поколениях европейцев.

Напомним, Брюссель готовит реформу механизма вступления в ЕС подвухступенчатой модели. Она позволит Украине присоединиться к союзу, но с ограниченными полномочиями в начале, в частности отсутствием права голоса на саммитах или встречах.

Также OBOZ.UA сообщал, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки, Украина уже вышла на финальную стадию вступления в Европейский Союз. Все страны, которые успешно присоединились к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за два-три года.

