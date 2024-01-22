Орбан получает весомое предупреждение: Венгрия может оказаться на грани исключения из Совета ЕС

17 января этого года депутатами Европейского парламента был согласован проект резолюции по Венгрии, результатом которой должно стать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. И уже 18 января Европарламент 345 голосами против 104 принял эту резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать седьмую статью против Венгрии. Кроме того, было принято намерение начать внутреннее расследование решения Европейской комиссии о выделении 10 млрд евро для Будапешта.

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Венгрия была "на карандаше" за нарушение норм ЕС еще с 2018 года

Все началось с того, что 120 членов Европарламента обратились с инициативой лишить Венгрию права голоса из-за отката страны от демократии и "неприемлемого" использования премьер-министром страны Виктором Орбаном права вето, когда он заблокировал финансирование Украины на 50 млрд евро в течение 4 лет. Письмо было инициировано финским депутатом Европарламента и поддержано представителями почти всех фракций Европарламента. Они призвали применить пункт второй 7-й статьи договора о ЕС, что, собственно, успешно было сделано во время голосования резолюции 18 января за "наличие серьезного и постоянного" нарушения фундаментальных ценностей. До этого с 2018 года Венгрия находилась под первым разделом статьи 7, то есть с признаками "явных рисков серьезных нарушений основных принципов ЕС", однако благодаря защите, предоставленной предыдущим правительством Польши, официальный Будапешт до сих пор оставался на первом этапе действия, не испытывая серьезных последствий для себя.

Избавиться от Венгрии в ЕС быстро не удастся, но резолюция становится действенным средством влияния

Следовательно, пункт второй статьи 7 предусматривает, что Европарламент может привлечь Венгрию к ответственности перед Европейским советом за нарушение ею верховенства закона, после чего национальные лидеры стран ЕС могут принять решение лишить страну права голоса или даже права на представительства. Для этого также предусматривается компромиссное решение европейских лидеров о том, что Венгрия системно нарушает основные нормы демократии. Однако необходимо отметить, что процесс назначения наказания по статье 7 длительный и сложный, поэтому мгновенных последствий для Венгрии ожидать не стоит. Кроме того, на данном этапе принятая резолюция не является юридически обязательной, но она значительно усиливает политическое давление на Венгрию в преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе 1 февраля 2024 года. Об этом прямо заявил один из авторов резолюции, евродепутат Даниэль Фрейнд, отметив: "Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук".

Еще до принятия резолюции Венгрия сигнализировала о готовности к уступкам

Первые успешные плоды такого давления стали проявляться даже до того, как резолюцию приняли. Уже на прошлой неделе венгерское правительство пошло на уступки по финансированию Украины на сумму 50 миллиардов евро. В частности, Венгрия соглашается разморозить финансирование, если оно будет пересматриваться каждый год. Согласно венгерскому предложению во время встречи 27 бюджетных экспертов Европарламента, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов. Однако, с другой стороны, это может предоставить Венгрии возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получать уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Итак, как неоднократно предполагало наше издание, пророссийское венгерское правительство Виктора Орбана довело ситуацию с противостоянием коллективной Европе до весьма рискованного предела. Ведь сам тот факт, что Европарламент принял резолюцию, где страна может быть лишена права голоса, является абсолютно беспрецедентным в истории Евросоюза. Однако потребовалось почти два года полномасштабной и угрожающей Европе войны для того, чтобы медлительная европейская бюрократия в конце концов стала пытаться избавиться от бремени в виде представительства пророссийской Венгрии во всех руководящих органах Евросоюза.

Следовательно, особое опасение вызывает вероятный процесс принятия решений в Североатлантическом альянсе, членом которого является как Венгрия, так и Словакия, где с недавних пор тоже работает пророссийское правительство Роберта Фицо. Поэтому остается надеяться, что следующими шагами наконец-то станут реальные реформы уставов ЕС и НАТО, особенно изменение требований единогласия в принятии важнейших решений. В противном случае в момент острых кризисов несвоевременное применение решительных действий может стать причиной стратегических поражений для Запада, ведь сейчас мир входит в эпоху турбулентности и стремительно приближается к границам Третьей мировой войны.