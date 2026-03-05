'Орбан без этой нефти не может выиграть выборы': Зеленский объяснил ажиотаж вокруг нефтепровода 'Дружба'. Видео

Украине нужно восстановить нефтепровод "Дружба", который был разрушен из-за российских ударов, по требованию Европейского Союза. Против этого лично выступает президент Владимир Зеленский, однако Евросоюз выдвигает строгие финансовые требования, связанные с предоставлением кредита.

Глава государства подчеркнул, что именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заинтересован в российской нефти, ведь без нее "не может выиграть выборы". Об этом Зеленский сообщил на брифинге по итогам рабочего совещания президента, премьер-министра и Кабмина.

Украинский лидер заявил, что хотел бы официального оформления требования о возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в обмен на разблокирование 90 млрд евро помощи от ЕС. По его словам, сейчас такие условия озвучиваются неформально, поэтому он настаивает на документальном закреплении этих требований.

"Я очень просил, чтобы и официально это было, чтобы никто не говорил, что мы что-то придумываем, куда-то кого-то не пускаем и тому подобное. То есть мы ждем официального такого обращения", – сказал он.

Зеленский заявил, что, по его словам, всем известно, кто именно официально блокирует выделение средств. Он сообщил, что во время разговоров с представителями ЕС ему подчеркнули необходимость определить конкретные сроки возможного восстановления и публично их озвучить. Президент также отметил, что восстановление работы нефтепровода может занять около полутора месяцев.

"Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено", – добавил он.

В то же время позиция главы государства в этом вопросе остается неизменной.

"Скажу честно, я бы его не восстанавливал бы. Это – моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонили ко мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это – российская нефть. Есть некоторые вещи, принципы, которые просто не имеют цены. Они (россияне. – Ред.) нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы... Мы уважаем ЕС и их позиция нам понятна, они сказали, что от нас ждут дату. Заседание совета 19 марта, будем рассчитывать на положительное решение", – заявил Зеленский.

Виктор Орбан заявил, что парламентские выборы 2026 года станут поворотным моментом для будущего его страны. Мол, на фоне нарастающего международного кризиса эти выборы "станут последними перед войной".

Также на фоне предвыборной кампании и ухудшения позиций правящей партии "Фидес" в социологических опросах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске так называемой "национальной петиции", направленной против финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза.

Напомним, по словам пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен, Европейская комиссия поддерживает с Украиной контакты относительно сроков восстановления российского нефтепровода "Дружба", поврежденного в конце января. В то же время остановка поставок кремлевского "черного золота" в Венгрию и Словакию не несет угрозы этим странам, поскольку они имеют достаточные запасы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. По словам Владимира Зеленского, Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

