'Определены красные линии': Ермак подвел итоги Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция безопасности стала "одной из важнейших за последние годы", ведь засвидетельствовала шаги к наработке плана завершения войны. Украина четко прочертила собственные красные линии, среди которых – невозможность каких-либо переговоров с Россией относительно завершения войны за спиной Украины и Европы.

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Украинская делегация в Мюнхене за три дня провела ряд важных встреч, конечной целью которых было достижение справедливого и крепкого мира. Итоги трех дней главного мероприятия года по безопасности подвел председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мюнхен. Одна из важнейших конференций по безопасности за последние годы, во время которой действительно произошло немало того, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны. Украинская делегация привезла в Германию мужество и стойкость украинской нации. И уверенность в завтрашнем дне, хоть мы и являемся воюющей страной", – сказал Ермак.

Он рассказал о ряде важных двусторонних встреч, проведенных Украиной на полях Мюнхенской конференции.

"Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Украина четко определила красные линии собственных интересов. Разговор о соглашении о редкоземельных ресурсах был наполнен конкретикой, но он требует еще времени и идей для доработки", – отмечено в сообщении.

Глава ОПУ назвал США "стратегическим партнером Украины" и заявил, что продолжается работа над подготовкой документа по экономическому партнерству между двумя странами.

"США – наш крупнейший стратегический партнер. Мы хотим, чтобы так было в течение длительного периода. Мы хотим, чтобы в Украине было много американских инвесторов, включая развитие наших стратегических минералов и отраслей индустрии, в частности энергетической и т.д. Наши друзья и партнеры понимают нашу позицию", – отметил Ермак.

По словам чиновника, Зеленский четко артикулировал позицию Киева по переговорам с Россией. Он дал понять, что "любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы", а гарантии безопасности для Украины должны быть "сильными, эффективными и реальными. и включать США".

"На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС... Мы говорили о гарантиях безопасности. И президент четко дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, мы не примем. И в гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решений, которые будут против украинских интересов. Переговоры продолжаются", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что во время встречи с вице-президентом США Джеем Ди Венсом и другими представителями этой страны "Украина получила обязательство по продолжению поддержки и политической воли достичь устойчивого мира".

Также Ермак провел встречу с главой МИД Китая, в ходе разговора он рассказал об ударе России по Чернобыльской АЭС, который РФ нанесла 14 февраля, в день начала Мюнхенской конференции безопасности.

"Москва несет ядерную угрозу миру. Впереди у нас новые этапы переговоров. И мы будем стоять дальше на ключевых интересах Украины – справедливый мир", – отметил глава ОПУ.

Он также в очередной раз опроверг сообщения о якобы запланированных встречах с россиянами.

"Информация обо всех встречах с россиянами – это фейк. Не было встреч и не планируется, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы", – резюмировал Ермак.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа. По его словам, команды очень подробно, внимательно прорабатывают специальное соглашение между нашими странами, которое "обязательно укрепит Америку и Украину".

В то же время президент объяснил, почему не разрешил подписать соглашение с США о полезных ископаемых в том виде, в каком его предлагали американцы.

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