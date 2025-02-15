'Это соглашение изменит Америку и Украину': Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа

Киев начал работу с командой президента США Дональда Трампа. Команды очень подробно, внимательно прорабатывают специальное соглашение между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину.

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"Мы стремимся к тому, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались", – заявил вечером 15 февраля президент Владимир Зеленский. Он отметил: мир надеется, что Соединенные Штаты будут той силой, которая способна не просто остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после этого.

Зеленский заявил, что провел с лидером США перед Мюнхенской конференцией "хороший телефонный разговор".

Также была "содержательная встреча" с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио.

"Ожидаем уже скоро в Украине генерала [Кита] Келлога для дальнейшего изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений президента Трампа... Были хорошие встречи с сенаторами США и членами Палаты представителей", – отметил Зеленский.

"Конечно, и дальше будет очень много разнообразных попыток Путина обмануть всех и затянуть войну. Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность", – подытожил глава Украинского государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, 15 февраля Владимир Зеленский пригласил Кита Келлога во время его визита в Украину вместе посетить наших воинов на фронте, чтобы американский чиновник сам все увидел и пересказал Дональду Трампу.

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