Речь идет об интересах Украины: Зеленский объяснил, почему не разрешил подписать соглашение с США о полезных ископаемых
Еще рано подписывать соглашение с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых. Потому что, прежде всего, оно должно защищать интересы Украины.
Об этом во время Мюнхенской конференции заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что будет влиять на качество документа.
"Пока я не дам министрам подписывать это соглашение. Потому что оно не готово. Документ еще находится в работе", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что ему очень важно защитить инвестиции Украины.
"Это должны быть именно инвестиции. Это должно быть выписано юридически правильно. Корректно", – сказал он.
Президент также добавил, что документ должен быть понят.
"В первую очередь для украинцев", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.
Впоследствии журналист предоставил новые детали, заметив, что план о передаче полезных ископаемых представила Зеленскому посол США Бриджит Бринк несколько дней назад, перед поездкой министра финансов США Скотта Бессента в Киев.
Напомним, что Украина получила первый драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам еще до начала Мюнхенской конференции. Американцы хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь, а Украина готова это сделать.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция, на которой будут обсуждать глобальные проблемы безопасности. Ключевой темой станет война в Украине.
Президент Украины Зеленский уже выступил перед журналистами, где рассказал о мирном плане США по остановке войны, дроновой атаке РФ на Чернобыльскую АЭС, о размещении иностранного контингента в Украине и т.д.
Также Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс 14 февраля провели встречу в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что США стремятся к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны высказался о готовящемся плане, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.
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