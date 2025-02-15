Речь идет об интересах Украины: Зеленский объяснил, почему не разрешил подписать соглашение с США о полезных ископаемых

Еще рано подписывать соглашение с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых. Потому что, прежде всего, оно должно защищать интересы Украины.

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Об этом во время Мюнхенской конференции заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что будет влиять на качество документа.

"Пока я не дам министрам подписывать это соглашение. Потому что оно не готово. Документ еще находится в работе", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ему очень важно защитить инвестиции Украины.

"Это должны быть именно инвестиции. Это должно быть выписано юридически правильно. Корректно", – сказал он.

Президент также добавил, что документ должен быть понят.

"В первую очередь для украинцев", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии журналист предоставил новые детали, заметив, что план о передаче полезных ископаемых представила Зеленскому посол США Бриджит Бринк несколько дней назад, перед поездкой министра финансов США Скотта Бессента в Киев.

Напомним, что Украина получила первый драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам еще до начала Мюнхенской конференции. Американцы хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь, а Украина готова это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция, на которой будут обсуждать глобальные проблемы безопасности. Ключевой темой станет война в Украине.

Президент Украины Зеленский уже выступил перед журналистами, где рассказал о мирном плане США по остановке войны, дроновой атаке РФ на Чернобыльскую АЭС, о размещении иностранного контингента в Украине и т.д.

Также Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс 14 февраля провели встречу в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что США стремятся к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны высказался о готовящемся плане, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

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