Блог | Операция СБУ. Выводы из одного задержания
СБУ задержала российского информатора, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Им оказался житель Южноукраинска. Очень показательная история сразу по нескольким моментам. Просто писать много букв про задержание российского шпиона я бы не стал. Таких с начала войны СБУ задержала больше 600 штук или особей. Потому что назвать людьми мне какое-то время их тяжело. Но вот детали заставляют задуматься и сделать выводы. Но пока только по очевидному.
Первое – фотоматериалы нужны агрессору для прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам. Потому что шансов захватить Южноукраинск у них точно нет. Значит, нужно обстреливать. Что из этого следует? Хотя бы то, что отказываться от своей тактики разрушения украинской энергосистемы они не собираются. Еще важно: Заранее они не удосужились составить подробные планы и визуальную картинку? То есть планировали не обстреливать, а легко захватить. Теперь ФСБ судорожно пытается исправить ошибку и допускает новые.
Второе. Этого мудака завербовали в феврале этого года. В феврале 2023, Карл! Уже год россия ведет войну против Украины. Убивает солдат и мирных жителей. Бомбит мирные города. Оккупанты совершили массу военных преступлений и в СМИ или интернете достаточно фактов. Это все в таких масштабах идет год. И все равно находятся персонажи в Украине, которые на форумах поддерживают рашку и согласны работать на ФСБ. Деньги, кстати, смешные. Авансом ему перевели 2 тысячи гривен. Что в мозгах этих людей я даже не представляю. Очевидно, что нам нужен Закон о лишении гражданства и депортации подобных персонажей в ту же россию. Если не успел нагрешить – сразу. Успел? После тюрьмы даже паспорт не возвращать – на границу заповедника и пинка под зад.
Третье. СБУ очень эффективно работает против этой вражеской агентуры. ФСБшники тупо пилили деньги и имитировали бурную деятельность в хорошие для них времена. Сейчас, когда с ними реально идет борьба – ошибки и потери нагромождаются постоянно. Этого персонажа вообще взяли с поличным. Естественно, мера пресечения – взятие под стражу. Впереди реальный тюремный срок. Уже не раз проверено. Или обменный фонд – нам очень нужно возвращать своих. Впрочем, нужен ли этот использованный контрацептив российским хозяевам? Большой вопрос…