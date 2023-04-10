СБУ задержала российского информатора, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Им оказался житель Южноукраинска. Очень показательная история сразу по нескольким моментам. Просто писать много букв про задержание российского шпиона я бы не стал. Таких с начала войны СБУ задержала больше 600 штук или особей. Потому что назвать людьми мне какое-то время их тяжело. Но вот детали заставляют задуматься и сделать выводы. Но пока только по очевидному.

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Первое – фотоматериалы нужны агрессору для прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам. Потому что шансов захватить Южноукраинск у них точно нет. Значит, нужно обстреливать. Что из этого следует? Хотя бы то, что отказываться от своей тактики разрушения украинской энергосистемы они не собираются. Еще важно: Заранее они не удосужились составить подробные планы и визуальную картинку? То есть планировали не обстреливать, а легко захватить. Теперь ФСБ судорожно пытается исправить ошибку и допускает новые.

Второе. Этого мудака завербовали в феврале этого года. В феврале 2023, Карл! Уже год россия ведет войну против Украины. Убивает солдат и мирных жителей. Бомбит мирные города. Оккупанты совершили массу военных преступлений и в СМИ или интернете достаточно фактов. Это все в таких масштабах идет год. И все равно находятся персонажи в Украине, которые на форумах поддерживают рашку и согласны работать на ФСБ. Деньги, кстати, смешные. Авансом ему перевели 2 тысячи гривен. Что в мозгах этих людей я даже не представляю. Очевидно, что нам нужен Закон о лишении гражданства и депортации подобных персонажей в ту же россию. Если не успел нагрешить – сразу. Успел? После тюрьмы даже паспорт не возвращать – на границу заповедника и пинка под зад.

Третье. СБУ очень эффективно работает против этой вражеской агентуры. ФСБшники тупо пилили деньги и имитировали бурную деятельность в хорошие для них времена. Сейчас, когда с ними реально идет борьба – ошибки и потери нагромождаются постоянно. Этого персонажа вообще взяли с поличным. Естественно, мера пресечения – взятие под стражу. Впереди реальный тюремный срок. Уже не раз проверено. Или обменный фонд – нам очень нужно возвращать своих. Впрочем, нужен ли этот использованный контрацептив российским хозяевам? Большой вопрос…