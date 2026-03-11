'Украина имеет 'карты': Зеленский прокомментировал обращение США относительно дронов-перехватчиков

Когда США после начала войны против Ирана столкнулись с угрозой иранских "Шахедов" – они обратились к Украине. Это свидетельствует о том, что наше государство таки имеет "карты" – и обеспечило оно их для себя собственными силами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону. Он подчеркнул, что эти "карты" наше государство ранее не демонстрировало.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что за помощью в противодействии угрозам от иранских "Шахедов" США обратились не к Франции или Германии, а к Украине – де-факто признав, что наше государство имеет "карты".

И эти "карты" нам обеспечили украинские военные, промышленность и специалисты.

"Хорошее ощущение. Это благодаря нашим солдатам, замечательным людям и многим производствам, которые мы увеличили с начала войны. Теперь у нас высокий уровень", – отметил Зеленский.

Он добавил, что некоторые свои "карты" Украина ранее не демонстрировала.

"Я думаю, что год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все поняли, что они у нас есть. Да, это правда", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, еще относительно недавно невозможно было даже представить, что Украина станет одним из ключевых государств в сфере обороны.

"В это было очень трудно поверить. Мы очень миролюбивые люди, поэтому никто не думал о войне", – отметил он.

Также Зеленский отметил, что для завершения войны нужны быстрые и решительные действия союзников.

"Это как с воздушной тревогой. Когда летят ракеты и "шахеты", если нет быстрых шагов защиты — вас уничтожат. То же самое с этой войной и с Путиным. Его нужно остановить. Нужны быстрые шаги", – сказал президент.

Он заявил, что российские удары давно стали "частью жизни" украинцев. Теперь осознание того, как это – жить под ракетными атаками – приходит к тем странам Ближнего Востока, которые не участвовали в войнах на протяжении многих лет. И это, считает Зеленский, может изменить их предыдущую позицию, когда эти страны пытались балансировать через экономические связи с Россией и не выступали жестко против нее, в частности в вопросе санкций.

Зеленский добавил, что "очень надеется", что текущие события помогут другим странам увидеть и осознать масштаб войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время президент добавил, что страны Ближнего Востока не могут полностью понять последствия зимних атак по энергосистеме, хотя и летом угрозы для энергетической инфраструктуры остаются высокими.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал о перспективе совместного с США производства дронов-перехватчиков. Он отметил, что именно наша страна "имеет самый большой в мире опыт" в противодействии ударным дронам – и готова делиться им с теми, кто поддерживает наше государство в его защите от полномасштабного вторжения РФ.

