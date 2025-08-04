Специальный посланник Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, уже на этой неделе посетит Россию. В Москве сами просили, чтобы американский дипломат наведался к ним.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 3 августа. Его видеокомментарий опубликован на YouTube-канале MAGNO NEWS.

Россия попросила приезда Виткоффа

Журналисты спросили у американского лидера, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Ведь именно этот день Трамп определил как "дедлайн" для Кремля в вопросе согласия стать на путь мирного урегулирования войны.

"Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что будет", – высказался республиканец.

На уточняющие вопросы, Трамп отметил, что сейчас Виткофф сосредоточен на проблемах сектора Газы. Однако он предполагает, что спецпосланник, вероятно, поедет в страну-агрессора, потому что этого попросили "хитрые персонажи" из РФ.

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа. – Ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", – добавил президент США.

Что предшествовало

Еще 1 августа президент сообщал, что его спецпосланник Стив Уиткофф вскоре посетит Россию якобы для попытки прекращения войны в Украине. Он также сказал, что США намерены ввести новые санкции против России, однако выразил сомнения относительно их эффективности.

Впоследствии посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что визит Уиткоффа в Москву состоится 3 августа. Он предположил, что встреча спецпосланника с российской стороной "даст определенные результаты". Также указал, что Вашингтону "нужно, чтобы обе стороны согласились на соглашение и просто прекратили убийства".

На все призывы и "угрозы" со стороны Трампа российский диктатор Путин попытался "перевести стрелки". Он в очередной раз повторил максималистские и ультимативные требования для прекращения войны против Украины, демонстрируя бескомпромиссную позицию и незаинтересованность в переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США настроены помогать Украине в борьбе с агрессором и прекращении войны. Он считает, что давление на Россию может сработать.

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