Зеленский: США настроены помогать, давление на РФ может сработать

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским воинам Воздушных сил в их профессиональный день, рассказал о развитии авиации и сообщил о новых назначениях. Также глава государства поделился важной информацией о международной поддержке и санкционной политике Украины.

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Он подчеркнул, что США настроены помогать, давление на РФ может сработать. Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 3 августа.

Поддержка Воздушных сил и их усиление

Глава государства поздравил и наградил военных Воздушных сил, подчеркнув их мужество и профессионализм.

"Сегодня мы благодарим наших воинов Воздушных сил – их профессиональный день. Героические люди. Сегодня лично их поблагодарил, отметил наградами, а также очень важны были доклады по развитию наших Воздушных сил, всех элементов: и это боевая авиация, это наши зенитные ракетные войска, это радиотехнические войска – все элементы получают надлежащую силу", – сказал он.

Зеленский рассказал, что в этом году в Украину уже поступили французские истребители "Мираж" и дополнительные самолеты F-16, а также утвердили дальнейшие этапы развития боевой авиации, включая новые платформы и углубленную интеграцию с войсками НАТО.

"Наша цель – это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы. Комплексно работает система управления нашей боевой авиацией, ее развитием – в Вооруженных Силах, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны Украины. Я хочу поблагодарить всех специалистов", – сказал он.

Также Зеленский сообщил о назначении Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил, который почти год исполнял обязанности руководителя этого рода войск и достиг значительных результатов.

Усиление ПВО

Президент также рассказал о докладе секретаря СНБО, который касался подготовки к зиме, в частности усиления противовоздушной обороны и введения новых систем ПВО и антидронових технологий. Также внимание уделяется производству украинского оружия, восстановлению критической инфраструктуры и другим важным вопросам, которые рассматриваются на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего.

Обмен пленными

Рустем Умеров доложил президенту о переговорах с российской стороной по обмену пленными. Готовится операция по освобождению 1200 военных и гражданских граждан Украины, находящихся в плену.

"Мы должны освободить всех – всех наших военных, всех наших гражданских. Как бы ни было сложно. Руководитель Офиса Андрей Ермак доложил о коммуникации с нашими партнерами, в частности с американцами: Соединенные Штаты Америки настроены помогать. Я хочу поблагодарить за это. Давление на Россию действительно может сработать – может сработать именно так, чтобы они почувствовали последствия затягивания войны", – подчеркнул Зеленский.

Поддержка США и санкционная координация

Президент провел совещание по вопросам санкционной политики. Уже подготовлено три санкционных пакета, первый из которых уже применен. Он направлен против капитанов российского теневого флота. Украина координирует эти меры с партнерами, чтобы санкции действовали в максимальном количестве стран.

"Согласовал на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции: необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциям", – добавил украинский лидер.

Российские обстрелы гражданских

Зеленский выразил благодарность жителям Херсонщины, Николаевщины, Харьковщины, Сумщины и других регионов, которые стойко выдерживают российские обстрелы и помогают восстанавливать жизнь.

"И еще одно. Я хочу поблагодарить наших людей в Херсонской области, в Николаеве, в наших городах и общинах на Юге, на нашей Харьковщине, на Сумщине. Всюду, где постоянные российские удары по обычным домам, по энергетике, фактически просто по жизни людей. И всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей. Спасибо вам! Спасибо! Спасибо каждому, кто так работает – ради нашего государства, ради наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

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