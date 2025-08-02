Попробовал 'перевести стрелки': в ISW объяснили, что означают последние заявления Путина о мирных переговорах с Украиной

Российский диктатора Владимир Путин в очередной раз повторил максималистские и ультимативные требования для прекращения войны в Украине. Заявления главаря Кремля, прозвучавшие 1 августа, продемонстрировали бескомпромиссную позицию РФ и её незаинтересованность в переговорах о прекращении войны.

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При этом Путин попытался представить мирные переговоры как прогрессирующие, одновременно обвиняя Украину в замедлении темпов дипломатии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль не намерен прекращать войну

Фактически Путин в очередной раз потребовал, чтобы украинские войска начали "полный вывод" с территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые Кремль незаконно объявил аннексированными в сентябре 2022 года. Также в Кремле хотят, чтобы Украина официально отказалась от своей цели вступить в НАТО.

Кроме того, Путин повторил 1 августа, что "главным" в мирном процессе является искоренение "причин войны", которые он охарактеризовал как вопросы, связанные с безопасностью России, использованием русского языка в Украине и условиями существования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Таким образом заявления Путина отражают неоднократные призывы кремлёвских чиновников в последние месяцы о необходимости устранения "коренных причин" войны.

Путин обвиняет Украину

Российский диктатор заявил, что в прямых российско-украинских переговорах есть прогресс. В то же время военный преступник обвинил Украину в замедлении темпов переговоров. Путин сказал, что мирные переговоры с Украиной развиваются "в целом позитивно", и что недавние обмены военнопленными и погибшими свидетельствуют об этой позитивной тенденции. При этом он заявил, что любое разочарование скоростью или результатом переговоров является последствием "завышенных ожиданий".

Путин заявил, что переговоры должны проходить в рамках детальных обсуждений за кулисами, а не публично и пожаловался, что рабочие группы ещё не начали работу. Эксперты полагают, что диктатор РФ намерен использовать заявления о том, что Россия и Украина встречаются в закрытых рабочих группах, чтобы опровергнуть любые будущие жалобы Запада на неучастие России в мирных переговорах.

Диктатор РФ мечтает захватить всю Украину

Последние заявления Путина подчёркивают неизменную приверженность теории победы, которая предполагает, что Россия сможет пережить западную поддержку Украины и сможет захватить всю территорию соседнего государства путём медленного и дорогостоящего продвижения. Заявления Путина свидетельствуют о том, что он доволен медленными темпами продвижения, характерными для российских наступательных операций в Украине. При этом в ISW отмечают, что российские командиры на передовой удовлетворены медленными темпами наступления.

Вдобавок к территориальным претензиям Путин повторил заявления о нелегитимности нынешнего украинского правительства. Диктатор РФ утверждает, что каждое украинское правительство после Революции достоинства является нелегитимным, а российские официальные лица весной 2024 года усилили заявления о том, что украинское правительство является нелегитимным, под ложным предлогом, что нынешнее украинское правительство нарушает Конституцию Украины, откладывая президентские выборы до окончания военного положения.

По мнению аналитиков, подобные высказывания главаря Кремля свидетельствуют о том, что он лишь симулирует интерес к мирным переговорам, в то время как украинские официальные лица, напротив, продолжают демонстрировать подлинную заинтересованность в мире.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно ужесточил ультиматум для России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Напомним, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вторичные санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против страны-агрессора, президент Трамп считает рычагом давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. Они будут применены уже 8 августа, если до указанного дня в Украине не будет прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

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