Уиткофф 3 августа посетит Москву, визит может дать результаты, – посол США

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье, 3 августа, будет в столице страны-агрессора РФ Москве. Этот визит может принести "определенные результаты"

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Об этом в интервью телеканалу WHO13 сказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер. "Визит посла Уиткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты", – заявил дипломат.

Он добавил, что"нам нужно, чтобы обе стороны просто согласились на соглашение и просто прекратили убийства".

Посол напомнил, что президент США Дональд Трамп четко заявил, что война в Украине не будет решена на поле боя. В конце концов, ее нужно решить путем переговоров.

По словам Уитакера, недавно анонсированные дополнительные поставки американского оружия Украине, которые оплатят европейские страны, "создадут условия" для приближения мира.

"Я надеюсь, что вмешательство Соединенных Штатов, которые продают свое оружие нашим союзникам по НАТО, вернет россиян за стол переговоров и фактически приведет к прекращению огня", – сказал он.

Ранее о визите Уиткоффа в Москву объявил сам Трамп. Отмечалось, что он посетит страну-агрессора после своей поездки на Ближний Восток для попытки прекращения войны в Украине.

Американский президент также подтвердил, что США введут новые санкции. Впрочем, он не уточнил даты введения ограничений, и вообще выразил сомнение, повлияют ли вторичные санкции на российский режим.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что у приближенных к президенту Дональду Трампу американских чиновников нет единой позиции по России и ее войне против Украины. Спецпредставитель главы Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф якобы выступает за отмену энергетических санкций, введенных против РФ.

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