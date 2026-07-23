Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к возможному визиту в Соединенные Штаты. Основной темой переговоров станет поиск путей завершения войны.

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По его словам, встреча может состояться уже в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в четверг, 23 июля.

Глава государства рассказал, что накануне провел переговоры с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом по поводу организации новой встречи. В ходе беседы стороны обсудили подготовку к предстоящим консультациям, которые должны состояться с участием американской стороны.

По словам Зеленского, Вашингтон уже подготовил несколько предложений, которые планирует обсудить как с Украиной, так и с Россией. Речь идет о возможных вариантах урегулирования войны и дальнейших шагах в рамках дипломатического процесса.

Президент уточнил, что визит в США может состояться уже в ближайшие дни или в течение следующей недели.

Ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита G7 во французском Эвиане Дональд Трамп якобы выразил разочарование в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина. Американский президент намекнул, что может отказаться от так называемых Анкориджских договоренностей.

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