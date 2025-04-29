'Они должны закончить войну': Зеленский рассказал о болевых точках России, которые будут побуждать к дипломатии. Видео

Украина готовится к разговору со США по поводу новых санкционных шагов против России. Чтобы заставить страну-агрессора завершить войну, выбираются такие ее "болевые точки", которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео-обращении. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Зеленский подчеркнул, что важно и дальше оказывать давление на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции.

По его словам, готовится новое решение Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства также добавил, что Украина координирует санкции с Европой, чтобы это было общей позицией.

" Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже есть хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, работавших на их оборонку", – отметил президент.

Зеленский также сообщил, что идет подготовка к разговору с американской стороной по поводу новых санкционных шагов против РФ.

"Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать. ", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский на саммите Триморья призвал сохранять давление на Россию. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Путин не должен получить никаких вознаграждений и ни одного клочка украинской земли.

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