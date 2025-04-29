Путин не должен получить ни одного клочка земли: Зеленский на саммите Трехморья призвал сохранять давление на Россию
Президент Владимир Зеленский верит, что европейские союзники Украины тоже хотят справедливого окончания войны. Кремлевский диктатор Владимир Путин не должен получить никаких вознаграждений и ни одного клочка украинской земли.
Об этом глава государства заявил во вторник, 29 апреля, выступая на саммите Триморья. Видеозаписью поделился YouTube-канал ОП.
"Нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас вместе, объединившись. Я благодарю всех присутствующих здесь, кто поддерживает Украину и наши дипломатические усилия. Вся Европа, особенно наш регион, граничащий с Россией, должна говорить единым голосом", – отметил Зеленский.
"Мы все хотим, чтобы Европа и США оставались сильными партнерами. Мы все хотим, чтобы эта война завершилась справедливо – без каких-либо вознаграждений для Путина, и особенно – без какого-либо клочка земли. И нам всем нужно сохранять давление на Россию. Каждый может внести свой вклад, чтобы помочь нам достичь полного и безусловного прекращения огня как можно скорее – хотя бы на 30 дней. Именно это может заложить основу для настоящей, действенной дипломатии", – сказал президент.
Он поблагодарил за военную поддержку, которая нужна и дальше, ведь РФ хочет затянуть эту войну, и призвал "оставаться с Украиной". Также выразил благодарность за инвестиции в наш ОПК: "То, что мы строим сейчас, будет защищать не только нас, но и тех, кто инвестирует".
"И посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы", – подчеркнул Зеленский.
В контексте недавнего блэкаута в Европе он напомнил, что наши институты открыты к сотрудничеству. Украинские специалисты обладают уникальным опытом в защите и возобновлении энергоснабжения, а также знают, как противостоять кибератакам.
"Наше Министерство энергетики и другие учреждения также готовы к совместной работе с вами. А через нашу разведку мы готовы делиться информацией об угрозах в нашем регионе. Также мы предлагаем активизировать взаимодействие между советниками по вопросам безопасности – чтобы каждая страна могла способствовать завершению этой войны дипломатическим путем.
Нам нужно стоять вместе не только политически, но и чисто практическом смысле, чтобы защититься от реальных вызовов", – заявил президент.
Как писал OBOZ.UA, в своем выступлении на саммите Владимир Зеленский также сообщил, что Украина предлагает создать новую модель региональной безопасности в рамках инициативы Триморья (Балтийское, Черное и Адриатическое моря), ориентированную на три ключевых направления: энергетику, резервное обеспечение и логистику.
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