"Он занимается своим делом": Трамп озвучил свои ожидания от Зеленского в войне с Россией

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с Владимиром Зеленским и заявил, что хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась. Он также отметил, что поддерживает контакты как с президентом Украины, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Трамп подчеркнул, что его главной целью является прекращение войны. По его словам, боевые действия ежемесячно уносят тысячи человеческих жизней. Слова американского президента были опубликованы на странице Белого дома в Х.

Комментируя переговоры с Зеленским, Трамп положительно оценил их результат.

"Всё прошло хорошо. Послушайте, знаете, он (Зеленский — ред.) занимается своим делом. Я бы хотел, чтобы он положил конец войне. Так что это очень просто", — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что поддерживает рабочие отношения как с президентом Украины, так и с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, во время общения с Зеленским он подчеркнул необходимость завершения войны.

"Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным, я лажу с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу положить конец войне, закончить войну", — отметил Трамп.

Напомним, 28 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ситуацию на фронте, дипломатический процесс с Россией, укрепление ПВО и стратегическое сотрудничество между странами.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров речь шла о лицензиях на производство перехватчиков для систем Patriot, а также о других шагах по укреплению обороны Украины. Также президенты обсудили необходимость активизации дипломатических усилий.

В свою очередь глава Белого дома положительно оценил встречу. Он заявил, что переговоры прошли "очень хорошо". По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, встреча прошла в позитивной атмосфере и была плодотворной.

Накануне Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами Украины остаются развитие противоракетной обороны и укрепление стратегического партнерства с США. После переговоров с Трампом украинский президент также встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Также OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. По его словам, переломным моментом в его отношениях с президентом США стала личная встреча в Ватикане.

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