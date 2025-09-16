'Он должен был заплатить больше': Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи Трампа с Путиным на Аляске. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что саммит на Аляске в прошлом месяце фактически помог Путину выйти из политической изоляции. Он подчеркнул, что если бы встреча была трехсторонней и включала Украину, результат мог бы быть другим.

Видео дня

Информация базируется на интервью Зеленского для Sky News, где глава государства прямо рассказал о своих ожиданиях и оценках последствий мероприятия. Он также сказал:"он должен был заплатить больше", имея в виду политическую и репутационную ответственность Кремля за начало войны.

"Я считаю, что он (Путин) должен был заплатить больше. А именно заплатить тем, что должен был сделать шаг назад в этой войне. Хотя бы остановиться", - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Путин якобы стремился через саммит "убежать из политической изоляции" и получить публичную площадку рядом с президентом США. Глава Украины добавил, что фотографии и публичный диалог дали Кремлю шанс вернуться в другие форматы переговоров, а это, по его мнению, – нежелательный результат. Можно почувствовать, что в речи есть и разочарование, и стремление к конкретным шагам от западных партнеров.

Что именно сказано

Зеленский высказал мнение, что только сила и давление могут заставить Кремль остановиться, потому что, по его словам, "он понимает только язык силы".

"Он ведет войну, и все пытаются остановить его, споря, спрашивая его – но вместо этого следует применить силу. Он понимает силу. Это его язык. Именно этот язык он понимает. Он не говорит на многих языках, но это язык силы, который он понимает, как и русский, свой родной язык – и мы очень просим многие европейские и американские страны сделать это, показать это. Да, они делают некоторые шаги, такие как санкции, например, но нужно сделать больше, сильнее и быстрее", – объяснил глава Украины.

Президент призвал европейские и американские страны усилить санкции и другие меры – быстрее и жестче, чем сейчас. Он также отметил, что важно не давать Путину пространства для легитимации на международной арене, иначе риск дальнейшей эскалации растет.

Что предшествовало

15 августа Трамп встретил Путина на военной базе в городе Анкоридж (штат Аляска) с красной ковровой дорожкой и аплодисментами. Хотя никакого соглашения достигнуто не было, американская сторона заявляла о "значительном прогрессе".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждал, что россияне пошли на некоторые уступки – до сих пор неизвестно, на какие именно, ведь публичные заявления из Кремля, последовавшие после переговоров, свидетельствуют об обратном. И российские массированные обстрелы Украины, из-за которых гибнут мирные жители, тоже не вяжутся с "прогрессом".

Единственным более-менее конкретным моментом, озвученным после саммита на Аляске, было утверждение Трампа о возможности проведения прямых переговоров Путина и Зеленского (двусторонних или трехсторонних, с участием президента США). Прошел месяц, а Москва продолжает отвергать эту возможность.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Президент Зеленский в вечернем обращении призвал международное сообщество сделать выводы из действий Кремля. По его словам, ежедневно россияне демонстрируют отсутствие желания прекратить войну, тогда как Украина поддерживает все мирные инициативы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!