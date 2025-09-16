'Ежедневно россияне отвергают возможности закончить войну': Зеленский призвал мир сделать правильные выводы

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 сентября рассказал о последствиях российских атак в разных регионах страны и призвал международное сообщество сделать выводы из действий Кремля. По его словам, ежедневно россияне демонстрируют отсутствие желания прекратить войну, тогда как Украина поддерживает все мирные инициативы.

Обращение было опубликовано на официальном телеграмм-канале главы государства. Офис президента также распространил основные тезисы речи, подчеркнув, что мировые партнеры должны объективно оценить угрозу, которую представляет Россия.

"Ежедневно продолжается российский террор и ежедневно россияне отвергают возможности закончить войну – прекратить огонь и реально говорить о мире. Украина инициативно предлагала различные форматы, чтобы закончить войну. Именно Путин заинтересован в убийствах. Ежедневно эта война остается только его войной – войной только России", – отметил Зеленский.

Реакция на атаки

В своем обращении президент отдельно остановился на последствиях ночных ударов. В Запорожье за медицинской помощью обратились по меньшей мере 20 человек, среди них четверо детей. Один человек погиб. В Харькове россияне ударили по зданиям Национального фармацевтического университета, а в Херсоне и нескольких областях зафиксированы обстрелы и атаки беспилотников.

"В Харькове был жесткий удар по центру города – по зданиям Национального фармацевтического университета. Целенаправленно – именно по этому учебному заведению. Есть пострадавшие в Херсоне из-за обстрелов. Значительное количество ударов российских беспилотников в Запорожской области, также в Донецкой, Днепровской, Харьковской, Сумской областях", – говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти действия – очередное подтверждение террористической политики Кремля.

Международное измерение

Президент напомнил, что Украина положительно восприняла предложения США и Дональда Трампа о прекращении ударов и поиске путей к миру. Зато Кремль отвергает любые варианты. Зеленский подчеркнул, что вторжение российских дронов в Польшу является угрозой безопасности всей Европы, а не только соседних государств.

"Важно, чтобы и в Европе действительно почувствовали, что, когда речь идет о России, речь идет не о том или ином ее соседе – речь идет обо всех. Иначе Россия сделает выводы и только расширит войну, причем не обязательно против именно Украины", – сказал он.

Новые вызовы

Отдельно Зеленский отметил доклад Службы внешней разведки о ситуации в российском топливном секторе после действия санкций. Президент поблагодарил украинских производителей дронов и ракет, подчеркнув, что отечественная промышленность наращивает темпы.

По словам главы государства, Россия перестраивает систему под возможности ведения войны в любое время и против любого противника, поэтому нужны еще более сильные международные санкции.

"Никакого дружественного намерения у России нет, и это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями, сильными санкциями мира, и нашей дальнобойностью", – подчеркнул президент.

Социальные приоритеты

В обращении прозвучала и экономическая часть. Премьер-министр Юлия Свириденко доложила о создании новых рабочих мест и параметрах бюджета на 2026 год. Зеленский поручил правительству выполнить все социальные обязательства, поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

Также в следующем году планируется увеличение финансирования здравоохранения и запуск государственной программы бесплатных медицинских чекапов.

"Поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства нашего государства и увеличивать поддержку людей. В следующем году увеличим зарплаты учителей, увеличим стипендии украинским студентам. На это ресурс есть", – заверил Зеленский.

15 сентября OBOZ.UA рассказывал, что президент Украины призвал международных партнеров принять решения, которые все равно придется принимать, чтобы остановить российскую агрессию. Тогда глава государства отметил, что следующая неделя должна стать активной на дипломатической площадке Генеральной ассамблеи ООН.

