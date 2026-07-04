"Одна из самых преступных идеологий": в Польше заявили, что у них есть условие для вступления Украины в ЕС

Украина не сможет вступить в Европейский Союз без полного отказа от нынешнего подхода к чествованию Степана Бандеры, ОУН и УПА. В случае победы партии "Право и справедливость" на выборах ее представители не допустят вступления Украины в ЕС на таких условиях.

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Об этом заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в письме к членам партии. Его слова цитирует одно из польских СМИ.

По словам Качиньского, Украина не может стать членом ЕС, если полностью не откажется от нынешнего курса. Он заявил, что PiS не допустит вступления Украины в ЕС "с культом Бандеры и других преступников, прославлением УПА и ОУН", если партия победит на выборах.

В то же время лидер PiS подчеркнул, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Польша поддерживала независимость и территориальную целостность украинского государства. Он также заявил, что правительство PiS под руководством Матеуша Моравецкого предприняло беспрецедентные военные, дипломатические и гуманитарные шаги, которые, по его словам, помогли сохранить украинскую государственность в самый сложный период войны.

Качиньский отметил, что Польша много лет пыталась не допустить, чтобы исторические противоречия негативно влияли на польско-украинские отношения. В то же время он считает, что польская политика в отношении Украины не была достаточно последовательной. После 2023 года, по его словам, в отношениях между двумя странами стала преобладать модель подчинения польской политики интересам Украины.

Отдельно политик раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из украинских воинских подразделений названия в честь "героев УПА". Качиньский назвал этот шаг "дерзким и полным пренебрежения актом".

По его мнению, Польша не должна препятствовать Украине в формировании собственной национальной идентичности. Однако он не может согласиться с тем, чтобы в ЕС вступило государство, которое, по его словам, строит национальное сознание на "бандеризме". Он назвал его "одной из самых преступных и бесчеловечных идеологий" и заявил, что без изменения нынешнего курса Украина не должна становиться членом ЕС.

Качиньский также призвал членов своей партии уже сейчас использовать все доступные средства для блокирования, как он отметил, действий правительства Дональда Туска, направленных на интеграцию Украины в ЕС на привилегированных условиях.

В то же время лидер PiS подчеркнул, что не поддерживает принцип коллективной ответственности. По его словам, не все украинцы несут моральную ответственность за преступления УПА, Степана Бандеры и других деятелей, а ответственность, по его мнению, касается лишь тех, кто считает их героями.

Что предшествовало

Ранее Ярослав Качиньский высказал мнение, что Польша должна блокировать открытие новых переговорных кластеров между Европейским Союзом и Украиной. В то же время политик уточнил, что это его личная позиция, а не официальная позиция партии PiS.

Также лидер "Права и справедливости" повторил свои заявления относительно польско-украинских отношений. Среди условий их развития он назвал извинения, достойное захоронение всех жертв, а также признание Украиной ответственности за трагедию времен Второй мировой войны.

Кроме того, он заявил о намерении вернуть Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени, который получил в 2022 году. По его словам, этот шаг должен засвидетельствовать его отношение к украинским элитам и стать проявлением поддержки президента Польши Кароля Навроцкого.

"Я верну этот орден. Это будет выражением моего отношения к украинским элитам и актом лояльности к президенту Каролю Навроцкому, потому что сегодня такие жесты необходимы", — сказал политик.

Качиньский также заявил, что ранее выступал за то, чтобы не обострять конфликт, однако теперь, по его убеждению, эскалация происходит со стороны Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве. Он подчеркнул, что Польша является жизненно важной для Украины – так же, как Украина для Польши. Глава украинского МИД предложил комплекс мер, которые помогут выйти из кризиса в отношениях между странами.

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