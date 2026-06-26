"Акт лояльности Навроцкому": Качиньский заявил, что вернет украинский орден князя Ярослава Мудрого

Лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что вернет украинский орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым его наградили в 2022 году. Он подчеркнул, что такой шаг станет выражением отношения к украинским элитам и "актом лояльности" по отношению к президенту Каролю Навроцкому.

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Об этом Ярослав Качиньский заявил во время пресс-конференции. Политик подчеркнул, что сейчас, по его мнению, такие жесты необходимы.

"Я верну этот орден. Это станет выражением моего отношения к украинским элитам и актом лояльности к президенту Каролю Навроцкому, потому что сегодня такие жесты нужны", — заявил он.

Также депутат сообщил, что ранее был сторонником того, чтобы "не обострять этот конфликт", однако сейчас считает, что эскалация происходит со стороны Украины.

Кроме того, Качиньский высказал мнение, что Польша должна блокировать открытие новых переговорных кластеров между ЕС и Украиной. Он подчеркнул, что это его личная позиция, а не официальная позиция партии "Право и справедливость".

Лидер PiS также повторил свои заявления относительно польско-украинских отношений. Он заявил, что их условием является, в частности, извинения и достойное захоронение всех жертв, а такжепризнание Украиной ответственности за трагедию времен Второй мировой войны,

Напомним, в июне 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Ярослава Качиньского орденом князя Ярослава Мудрого II степени во время его визита в Киев. Такую же награду тогда получил и тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Последний недавно заявил, что не намерен возвращать свой орден.

Отметим, что Орден князя Ярослава Мудрого является одной из высших государственных наград Украины. Им награждают граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги перед украинским государством, в частности за укрепление его международного авторитета.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он отметил, что принятое им решение"не направлено против украинского народа".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий мог лишить президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла, чтобы сорвать его участие в конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Такое решение было принято незадолго до проведения международного мероприятия и могло иметь политическую подоплеку.

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