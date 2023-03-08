Один из ключевых вопросов – оружие: Резников отправился в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны ЕС

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Стокгольм (Швеция) на неформальную встречу глав оборонных ведомств государств-членов Европейского союза. На мероприятии будут обсуждать военную помощь Украине, которая больше года борется с российским полномасштабным вторжением.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинского Минобороны в среду, 8 марта. Резников поблагодарил за организацию встречи министра обороны Швеции Пола Йонсона и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Глава ведомства подчеркнул, что партнеры Украины будут помогать до победы нашего государства над российским агрессором.

"Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности. Поддержка сильная. Наши партнеры с нами до победы", – сказал Резников.

Отметим, что министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу, где обсуждается военная помощь Украине.

Чиновники планируют затронуть тему обучения воинов ВСУ в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине EUMAM Ukraine. Командующие миссии предоставят обновленную информацию о ее текущем статусе на первой сессии встречи.

Также министры обороны обсудят финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины.

Накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с четырьмя своими коллегами из США и Европы. Украину посетили командующий ВС США в Европе генерал ВС США Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенант Антонио А. Агуто.

Они обсудили ситуацию на фронте и перспективы помощи Украине на фоне противостояния оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что западное вооружение, которое нужно украинским войскам для контрнаступления, прибудет в Украину в течение 1,5 – максимум 2,5 месяца.