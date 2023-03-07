Россия хочет перевести конфликт в затяжной, у нас свои планы: Подоляк рассказал, когда у ВСУ будут все ресурсы для контрнаступления

Россия намерена перевести войну в Украине в затяжной конфликт. Оккупанты хотят продвинуться еще на 10-15 км, но им никто не позволит этого сделать.

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Так, западное вооружение, необходимое украинским войскам для контрнаступления, прибудет в Украину в течение 1,5 – максимум 2,5 месяца. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью программе "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Москва хочет "подвесить" конфликт, получив новую формальную линию разграничения и существенное снижение интенсивности огня на полгода.

"За это время они успеют растянуть внимание европейских сообществ, уменьшить, как они считают, военную помощь для нас, зафиксировать за собой оккупированные территории и увеличить присутствие своих мобилизованных и производство снарядов", – пояснил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что для Украины такой сценарий категорически неприемлем, поскольку означает "растворение" украинского государства. В то же время Киеву важно накапливать ресурсный резерв – прежде всего, дефицитные снаряды 152 и 155 калибра, а также увеличить количество и дальность ракет.

"Это два ключевых инструмента на ближайшие три месяца", – сказал советник главы ОП.

По его словам, обещанное западными партнерами оружие для контрнаступления будет передано Украине в течение 1,5 – максимум 2,5 месяца.

"Танки идут постепенно, это вопрос огромной логистики. Речь идет не просто о поставках, а об инфраструктуре, позволяющей ремонтировать, обслуживать танки, обучать экипажи. Уже заканчивает обучение определенное количество экипажей, все аккумулируется и весной оно будет накоплено в Украине", – сказал политик и добавил, что комментировать поставки и другие данные о западном оружии в первую очередь должно правительство страны, которое его предоставляет, а также Генеральный штаб ВСУ.

При этом Украина уже получает от США ракеты дальностью полета 150 км – они официально входят в пакеты помощи, отметил советник ОП. Это очень важно – США и Великобритания понимают, что иначе на этом этапе ВСУ не смогут достать глубже логистическое тыловое обеспечение оккупантов и контрнаступательные действия будут замедляться.

"Если мы хотим эффективно контрнаступать, минимизируя свои потери, в том числе потери бронетехники, то нам нужно на процентов 30-40 снизить боеспособность России – артиллерия, контрбатарейка, артиллерийские склады и, безусловно, оттеснить от наших первых рядов российских мобилизованных", – сказал Подоляк.

Он добавил, что, во-первых, ВСУ нужны снаряды 155-мм, в том числе и те, которые могут бить дальше 10-20 км. Во-вторых – дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. Третье – беспилотная авиация, позволяющая существенно повысить точность ракет.

"В течение трех месяцев мы будем получать все, что нам необходимо из этих инструментов", – считает советник.

Подоляк также рассказал, что заявления некоторых западных партнеров о невозможности вовремя поставить обещанное количество танков являются проблемой глобальной политики:

"Мы все понимаем, но все же просим наших партнеров более придирчиво смотреть, что у них на складах, что после консервации, можно ли наладить максимально быструю расконсервацию. Это вопрос дипломатической работы, которой занимается и президент, и другие институции Украины. Мы объясняем, что это вопрос не только информационной составляющей".

Киев не делает никаких заявлений, "только чтобы напугать россиян". Однако некоторые партнеры верят, что слова сами по себе уже выполняют "фундаментальную роль с точки зрения влияний на РФ, а это сегодня, к сожалению, не совсем так", подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что украинские военные вместе с генералами армии США отработали в Германии сценарии весеннего контрнаступления ВСУ.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "возвращения наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли".

По мнению аналитиков ISW, украинские защитники истощают врага в Бахмуте, создавая благоприятные условия для контрнаступления. Утром 4 марта ВСУ начали атаковать противника, сообщила NYT.

А в Центре национального сопротивления заявили, что "Вагнер" исчерпывает свои силы в Бахмуте. Фактически "Вагнер" выполнил свою роль – насытил фронт "пушечным мясом".