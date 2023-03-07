Залужный встретился с четырьмя высокопоставленными военными Европы и США: говорили об обороне Бахмута и помощи Украине. Фото

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный провел встречу с четырьмя своими коллегами из США и Европы. Украину 7 марта посетили командующий ВС США в Европе генерал ВС США Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенант Антонио А. Агуто.

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Об этом сам генерал ВСУ написал на своем Telegram-канале. Он рассказал, что вместе с коллегами обсудил ситуацию на фронте, перспективы помощи Украине на фоне противостояния оккупантам, и в целом положительно оценил результаты встречи.

"Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте", – указал Залужный.

Западные партнеры заверили, что обучение владению современной боевой техникой продолжится. Украина заручилась поддержкой Запада и нет причин сомневаться в том, что мы не останемся наедине с врагом вплоть до победы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая украинская актриса Ада Роговцева рассказала о своем знакомстве с Залужным. Она призналась, что не прекращает молиться за защитников Украины, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей с вами свободы и независимости.