Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv: в МИД перестали принимать официальные иностранные документы с неправильным правописанием украинских городов

Министерство иностранных дел Украины отказывается принимать официальные иностранные документы, в которых неправильно указаны названия украинских городов, в частности устаревшие или русскоязычные варианты. Использование украинских названий – суверенное национальное право, которое соответствует действующему законодательству.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он назвал такие случаи проявлением неполноценности, что нужно в корне преодолеть.

Сибига рассказал, как недавно ему передали официальную ноту из другого государства, в которой город Киев был указан как Kiev. Увидев это, он приказал вернуть документ без рассмотрения и больше не принимать подобных обращений. По его словам, прежде чем проявлять "заверения в глубоком уважении" к Украине, иностранные партнеры должны изучить правильные транслитерации украинских топонимов.

В ведомстве отметили, что такой шаг – это принципиальность дипломатической команды относительно названий украинских городов.

"То же касается украинских топонимов Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv, Chornobyl и других, которые должны соответствовать украинской, а не русской транслитерации", – подчеркнул глава ведомства.

По словам Сибиги, МИД системно работает над исправлением неправильного написания украинских топонимов всюду по миру. Речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах. На этом пути, по словам дипломата, уже достигнуты успехи.

"Крупнейшие мировые медиа, среди которых AP, BBC, the Guardian, ARD и многие другие, транспортные компании, в частности Air France и другие, сотни аэропортов по миру, правительства – Германии и других стран – международные организации и другие уже поменяли правила написания украинских городов на корректные транслитерации с украинского языка", – добавил он.

Однако, как отметил Сибига, несмотря на заметный прогресс, работа продолжается: иногда до сих пор фиксируются случаи неправильного написания, и дипломатическое ведомство реагирует на них мгновенно. Он также поблагодарил всех граждан, активистов и организации, которые помогают. "Если мы с вами не будем это делать, никто за нас это не будет делать", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД сообщил, что Украина готовится к новому шагу в топонимической политике – возвращение в национальное употребление украинских названий иностранных топонимов украинского происхождения. Речь идет об употреблении, например, Берестя вместо Брест, Белгорода вместо Белгорода, или Доброчина вместо Дебрецена. По словам Сибиги, такая инициатива базируется на действующем законодательстве Украины.

"Использование украинских названий – наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству. Часть 3 статьи 41 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" прямо предусматривает преимущество для украинских названий иностранных топонимов", – пояснил министр.

По этому вопросу в украинском законодательстве отмечается: "Названия географических объектов и объектов топонимики, расположенных на территории других государств, а также географических объектов и объектов топонимики, на которые не распространяются суверенитет и юрисдикция любого государства, при использовании в Украине подаются на государственном языке в транскрипции с языка оригинала с учетом особенностей украинской фонетики и правописания. Если такой географический объект, объект топонимики имеет название украинского происхождения, то такое название может применяться вместо или наряду с иноязычным. В официальных документах названию украинского происхождения отдается предпочтение".

Кроме этого, МИД планирует стать инициатором процесса упорядочения употребления в Украине украинских названий иностранных городов, которые имеют украинские исторические или языковые корни. Речь идет именно о внутреннем использовании – Украина не собирается навязывать эти названия другим государствам.

Сибига вспомнил, что во многих странах существуют специальные географические комиссии, которые ведут реестры названий – пришло время создать подобную систему и в Украине. В связи с этим МИД в ближайшее время планирует организовать экспертное обсуждение, публичную дискуссию и координацию с другими ведомствами для разработки необходимых решений.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов – это прежде всего об уважении. Точнее, нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас только если мы будем уважать самих себя", – подчеркнул глава Министерства иностранных дел.

Также дипломат призвал украинцев присоединиться к этой инициативе и поделиться в комментариях названиями иностранных городов украинского происхождения, которые они хотели бы видеть в национальном употреблении.

В МИД добавили, что #KyivNotKiev – лишь один из примеров глобальной кампании Министерства иностранных дел, где системно исправляют названия украинских городов, убеждая иностранных партнеров употреблять корректное правописание.

"Изменения уже коснулись сотен компаний, организаций, медиа, правительств. Продолжаем эту работу, ведь правильного написания заслуживают и Kharkiv, и Chernihiv, и Odesa, и Dnipro, и Chornobyl – все украинские топонимы. Спасибо тем, кто присоединяется к этому важному адвокационному делу!" – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины объявило о масштабном обновлении своей структуры, соответствующей условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Изменения предусматривают создание новых департаментов и управлений, пересмотр региональных направлений, а также новую систему распределения функций руководства.

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