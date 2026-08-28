"Очень скоро все увидят переговоры": Буданов оценил перспективы завершения войны в этом году

Россия пока не готова прекратить войну на линии фронта, поэтому Украине, вероятно, придется продолжать боевые действия зимой. В то же время в ближайшее время могут начаться переговоры, которые, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, будут касаться прежде всего технических вопросов и подготовки к более широкому переговорному процессу.

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Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что полное прекращение войны в ближайшее время пока нереалистично не из-за нежелания Украины, а из-за позиции России.

Переговоры могут начаться в ближайшее время

По словам Буданова, вскоре общественность станет свидетелем переговорного процесса между сторонами. Однако на первом этапе речь будет идти преимущественно о технических вопросах и подготовке к возможным более масштабным договоренностям.

"Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но они будут касаться в основном технических аспектов и подготовки к чему-то большему, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы придем", — сказал глава ОП.

В этом году война не закончится

В то же время Буданов не ожидает, что эти контакты сразу приведут к прекращению боевых действий. Он пояснил, что сейчас завершить войну невозможно из-за позиции российской стороны.

"Мы не остановим сейчас войну. Не потому, что не хотим, просто это нереалистично", – отметил он.

На вопрос, означает ли это, что боевые действия продолжатся и зимой, Буданов ответил утвердительно.

"К сожалению, боюсь, что да", – сказал глава Офиса президента.

Он пояснил, что Россия пока не демонстрирует готовности прекратить войну по линии соприкосновения. По его словам, Москва именно сейчас не хочет останавливать боевые действия, поэтому ожидать скорого прекращения войны не стоит.

В то же время это не означает полного отсутствия возможностей для договоренностей между сторонами. Отдельные переговорные процессы могут касаться вопросов, по которым существует возможность достижения конкретных практических результатов.

Будут обсуждаться Черное море и гуманитарные вопросы

В частности, Буданов не исключил продолжения переговоров по разблокированию черноморских путей. Этот вопрос имеет важное значение для работы украинских морских экспортных маршрутов и безопасности судоходства.

Отдельным направлением останутся гуманитарные вопросы, в частности обмены. По словам главы ОП, работа над такими договоренностями может продолжаться даже при отсутствии готовности России прекратить боевые действия по всей линии фронта.

Таким образом, ближайшие переговоры, по оценке Буданова, могут стать скорее подготовительным этапом к более широкому процессу. В то же время говорить о завершении войны уже в этом году пока нет оснований, поскольку Россия не демонстрирует готовности прекратить боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что переговоры между Украиной и Россией вскоре могут возобновиться. По его словам, определенные сигналы об этом имеются.

Также Буданов подчеркивал, что Россия должна заплатить за каждое совершенное преступление и компенсировать убытки, которые Украина понесла из-за полномасштабной агрессии. Он отметил, что Украина продолжает фиксировать все убытки, в частности расходы на гуманитарную помощь и разминирование территорий.

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