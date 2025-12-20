'Очень позитивный сигнал': Зеленский оценил первую встречу с новым президентом Польши

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с новым польским президентом Каролем Навроцким украинский лидер оценил как "очень позитивный сигнал". По его мнению, во время этой встречи был достигнут главный фактор дальнейшего взаимопонимания обеих стран – взаимного доверия.

А уже после достижения взаимопонимания можно будет говорить и о других аспектах взаимоотношений. Об этом украинский президент рассказал 20 декабря, во время общения с представителями масс-медиа.

Положительный сигнал

Отвечая на вопрос польских журналистов относительно "перезагрузки отношений" двух стран и роста их интенсивности, Владимир Зеленский подчеркнул, что с Каролем Навроцким "прежде всего был первый разговор", поэтому пока говорить об интенсивности пока рано.

"Хотя я считаю, что эта встреча – очень позитивный сигнал. Безусловно, интенсивность важна (потому что мы дружественные соседи), но главное, на мой взгляд, – это качество и взаимопонимание. Я считаю, что такой первый шаг мы с новым президентом Польши сделали. Был очень хороший разговор – предметный и откровенный, открытый. Это, на мой взгляд, самое важное. Все основывается, в конце концов, на доверии. Я считаю, что этот путь начат", – отметил президент Украины.

Что предшествовало

Напомним, что 18 декабря Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, а уже на следующий день он встретился со своим коллегой Каролем Навроцким. Лидеры обсудили вопросы войны, дипломатии и совместной защиты.

Отдельно президенты обсудили и историческую память двух стран. Ранее представители национальных институтов памяти Украины и Польши обсуждали вопросы сотрудничества, и оба президента договорились поддерживать их в этом направлении.

Отметим, что сам Кароль Навроцкий назвал визит Владимира Зеленского в его страну"плохой новостью для Москвы". Свое мнение он аргументировал тем, что эта встреча демонстрирует общее видение между Киевом и Варшавой на безопасность и единство.

Более конкретные вопросы

Рассказывая о встрече с Каролем Навроцким, Владимир Зеленский уточнил, что "отдельно о двустороннем треке с Польшей" украинский лидер более предметно говорил с польским премьер-министром Дональдом Туском.

"Также у меня была встреча с парламентариями Польши. Я благодарен всем им за поддержку Украины. И благодарен за позицию Польши по 90 млрд евро кредита от ЕС", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, комментируя вышеупомянутое выделение Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро, Зеленский заявил, что это решение повлияет на мирные переговоры. В частности, этот кредит создает для Украины более сильную позицию на переговорах, уверен украинский президент.

