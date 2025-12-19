Встреча будет не только с Навроцким: раскрыта программа визита Зеленского в Польшу

18 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. В пятницу, 19 декабря, глава государства встретится не только со своим коллегой Каролем Навроцким.

Он, в частности, проведет ряд рабочих встреч с другими польскими политиками. Подробности программы визита Зеленского сообщили собственные источники OBOZ.UA.

Детали встреч рабочего визита Зеленского в Польшу

Первой состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Кароля Навроцкого.

Далее лидеры обеих стран проведут совместную пресс-конференцию. После этого глава украинского государства примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата

Далее ожидается встреча Владимира Зеленского с маршалком Сейма Республики Польша Влодзимежем Чажастым. Впоследствии президент Украины встретится с маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской

И напоследок Зеленский встретится с председателем Совета Министров Республики Польша Дональдом Туском на крыльце здания Совета Министров Республики Польша. Анонсированной ранее пресс-конференции с премьером не будет.

Напомним, согласно программе, обнародованной Канцелярией президента Польши, церемония встречи Зеленского с Навроцким запланирована на пятницу на 10:00 во внутреннем дворике Президентского дворца.

Уже в 10:15 должен состояться разговор президентов тет-а-тет, а в 11:00 стартуют пленарные переговоры делегаций под председательством обоих лидеров.

Как писал OBOZ.UA, руководитель Управления международной политики Канцелярии польского президента Марцин Пшидач заявил, что Навроцкий не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. В частности, он не является сторонником сокращенного пути в ЕС для любой страны.

