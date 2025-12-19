Навроцкий назвал визит Зеленского в Польшу 'плохой новостью' для Москвы и похвалил Трампа

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал визит своего украинского коллеги Владимира Зеленского в его страну "плохой новостью для Москвы". Свое мнение он аргументировал тем, что эта встреча демонстрирует общее видение Киева и Варшавы на безопасность и единство.

Видео дня

Об этом он сообщил во время совместной с Зеленской пресс-конференции с журналистами. Вместе с тем польский лидер назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером", который может оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Визит господина Владимира Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы и Киева и всего нашего региона, но плохой новостью для Российской Федерации, поскольку является доказательством того, что в стратегических вопросах, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона вместе", – сказал Навроцкий.

Он заверил, что вместе с Владимиром Зеленским разделяет убеждение, что Россия является неоимперским постсоветским государством, которое создает угрозу для региона.

Навроцкий о Трампе

Также лидер Польши вспомнил главу Белого дома Дональда Трампа, подчеркнув, что тот может прижать кремлевского руководителя закончить войну.

"Мы разделяем мнение о том, что мир не может быть достигнут без президента Соединенных Штатов, являющегося единственным лидером в мире, готовым заставить Путина подписать мирный договор", – говорится в его заявлении.

Дополняется...