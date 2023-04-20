'Очень конкретные шаги': Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе. Видео

Украина ожидает от НАТО конкретных шагов по реализации стремления Украины вступить в этот оборонный союз уже во время саммита Альянса в Вильнюсе летом этого года. Наше государство благодарно странам-союзникам за военную помощь, однако украинский народ нуждается в четких ответах на вопрос, когда Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, ведь именно такое членство является главной гарантией безопасности для нашего государства.

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Об этом в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который 20 апреля прибыл с официальным визитом в Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Глава государства отверг попытки "некоторых лидеров некоторых государств" найти альтернативу членству Украины в НАТО и подчеркнул: до завершения евроатлантической интеграции нашей стране нужны конкретные гарантии безопасности.

Зеленский заверил: Украина будет неуклонно направляться к своей цели – стать полноправным членом НАТО. И от Североатлантического альянса Киев уже в ходе саммита в Вильнюсе ожидает встречных шагов и конкретики.

"Каких шагов мы ожидаем? Шагов вперед. Именно шагов. И очень конкретных. Мы хотели бы понимать для нас, для себя, для нашего государства, для общества, что Украина будет в НАТО. Мы об этом начали говорить с господином генеральным секретарем. Нам нужно несколько большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил страны-партнеров за чрезвычайно весомую военную помощь, что позволяет украинской армии сдерживать российскую агрессию. Однако он отметил, что попытки некоторых западных политиков придумать для Украины альтернативу вступлению в НАТО в Киеве не воспринимают.

"Мы высоко ценим, что союзники поддерживают нас оружием. Но хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотим гарантий безопасности. Я еще раз хотел бы подчеркнуть: мы не готовим альтернативу членству в НАТО. И не рассматриваем это как компромисс. И это я сейчас говорю не нашему обществу. Потому что наше общество, мне кажется, это четко осознает. Я об этом говорю некоторым лидерам некоторых государств, которые постоянно ищут компромисс будущему членству Украины в НАТО", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что именно полноправное членство в НАТО стало бы для Украины той главной гарантией безопасности, поисками которых сейчас озабочены западные партнеры нашего государства.

"Мы будем в Альянсе. Мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути, пока мы еще не в Альянсе – вот это мы хотели бы утвердить. И также быть в этом очень конкретными", – добавил президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский планирует посетить саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

В ожидании мероприятия в Литве, которое в этом году будет принимать лидеров стран-членов Альянса, депутаты Сейма приняли резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.

В Польше же активно продвигают идею предоставления Украине гарантий безопасности во время июльского саммита.

Впрочем, как выяснилось, не все западные страны готовы уже через несколько месяцев предложить нашему государству "дорожную карту" вступления в Альянс. В частности, против такой инициативы выступили США, Германия и Венгрия.