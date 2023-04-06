США, Германия и Венгрия против инициативы предложить Украине 'дорожную карту' вступления в НАТО уже в Вильнюсе – FT

Соединенные Штаты вместе с Германией и Венгрией противостоят попыткам таких стран, как Польша и страны Балтии, предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО. Разногласия были четко озвучены на встрече министров иностранных дел Североатлантического союза в Брюсселе на этой неделе.

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Об этом, как сообщило издание Financial Times, ссылаясь на информацию четырех официальных лиц, участвовавших в переговорах.

Переговоры проходят на фоне предупреждений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите, только если ему будут представлены ощутимые шаги на пути Украины к членству в НАТО, такие как послевоенные гарантии безопасности от членов организации или углубление сотрудничества с альянсом.

НАТО в 2008 году согласилось с тем, что Украина должна стать членом альянса. В то время именно США призвали НАТО предоставить Украине конкретный график вступления, так называемый План действий по членству, но Франция и Германия не согласились из-за опасений, что этот шаг спровоцирует Россию.

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в прошлом году после вторжения России.

По словам официальных лиц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце представил государствам-членам документ, в котором изложены "практические и политические" предложения для Киева. Это включало в себя предложение новой декларации об отношениях Украины с НАТО на основе заявления 2008 года.

Дипломаты, участвовавшие в переговорах на этой неделе в Брюсселе, сказали, что среди министров иностранных дел стран-членов НАТО состоялись серьезные дебаты о том, что предложить Украине. Союзники продемонстрировали подлинные разногласия в своих требованиях.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", – сказал один из них.

Все 31 член альянса соглашаются, что членство в альянсе не является краткосрочным вариантом и оно не может серьезно обсуждаться, пока в Украине идет война. В то же время, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева.

Однако, по словам собеседников издания, США, а также Германия и Венгрия выступают против этого предложения.

"Дорога (в Вильнюс – ред.) все еще очень тернистая", – сказал другой источник.

США призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей противостоять России и, наконец, победить. Практическая поддержка, например снабжение боеприпасами, должна быть приоритетом для Вильнюса, заявили официальные лица США, а дискуссии о потенциальных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

Вашингтон обеспокоен тем, что углубление связей во время войны может подпитать нарративы Путина о борьбе между Россией и самим НАТО, и что Москва может усугубить конфликт, в том числе путем потенциального размещения ядерного оружия.

"Чтобы подойти к вопросу о том, когда и как привлечь Украину в альянс, мы должны, как отметил генсек, "обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство", - сказал высокопоставленный чиновник США.

Напомним, 30 сентября Украина подала заявление о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре. Президент Владимир Зеленский отметил, что де-факто Украина уже сотрудничает с НАТО, осталось только закрепить это сотрудничество де-юре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада и страны Балтии поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО.

Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО и пообещал поддержку по пути в Альянс. Генеральный секретарь Североатлантического Блока заявил, что предметный разговор о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ.

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