Зеленский планирует посетить саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе – посол

Президент Владимир Зеленский может принять участие в саммите Североатлантического Альянса, который состоится 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе. Для этого организаторы собрания должны выслать лидеру Украины приглашение.

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Учитывая, что наше государство остается ключевой и главной темой участников всех конференций НАТО, Офис президента убежден, что такое приглашение будет получено. Такого мнения придерживается и посол Украины в Литве Петр Бешта, передает BNS.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся его принять и надеемся, что этот саммит кардинально поменяет ситуацию на поле боя", – пояснил дипломат.

Отметим, что, согласно предварительному анонсу, саммит в Вильнюсе станет хорошей возможностью для согласования шагов по укреплению Альянса и повышения возможностей упреждения вызовов. В повестке дня мероприятия будут значиться также вопросы поддержки Украине и увеличения оборонных расходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Блока Столтенберг заявил, что вместе с партнерами делает все, чтобы помочь Украине, наконец, одержать победу над Россией. На ближайшем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, они подтвердят свое единство в этом вопросе.

Также он указал, что союзники по НАТО поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.