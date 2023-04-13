Польша выступила за предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе

Польша поддержала план вступления Украины в Североатлантический альянс, включая гарантии безопасности, на саммите НАТО в Вильнюсе. Там убеждены, что наше государство доказало свою принадлежность к свободному миру и желание защищать европейские ценности.

Видео дня

Речь идет, в частности, о свободе, суверенитете и солидарности. Об этом во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает TVN24.

"Саммит НАТО в Вильнюсе – лучшее место для этого (предоставить Украине прямой путь к вступлению в НАТО – ред.). Я надеюсь, что это произойдет, хотя это будет нелегко", – сказал глава польского правительства.

Кроме того, польский премьер заявил о необходимости решительной поддержки Украины для противостояния России, в частности оружием, которое необходимо для будущего украинского контрнаступления. Он выразил опасение, что общественное мнение в Западной Европе, возможно, и в США, устает, в то время как население России уверенно поддерживает действия своего диктатора Владимира Путина.

"Поэтому нам не стоит рассчитывать на большие революционные изменения в России, в то время как Путин рассчитывает на такие изменения на Западе. Это то, что вызывает мою серьезную обеспокоенность", – отметил чиновник.

На озвученную Моравецким позицию Польши отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выразил благодарность друзьям и союзникам, отметив, что это важная поддержка.

Напомним, во время визита в Варшаву 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать частью Североатлантического альянса. Этот путь нашей страны бескомпромиссен и искать альтернативу Украине не стоит.

Зеленский отметил, что наша страна получила статус кандидата на вступление в НАТО благодаря многим государствам-партнерам, но в первую очередь благодаря Польше. Гарант поблагодарил наших друзей за это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее США, Германия и Венгрия выступили против инициативы предложить Украине "дорожную карту" вступления в НАТО уже в Вильнюсе. Разногласия были четко озвучены на встрече министров иностранных дел Североатлантического союза в Брюсселе;

– со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству. Готовятся и многие другие решения, а также "определенные гарантии безопасности" для нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!