Оборона, политика и санкции: Зеленский в Варшаве встретился с президентом Польши Дудой. Фото и видео

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Варшаве. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира.

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Украинский лидер, прежде всего, поблагодарил Польшу за неизменную поддержку вступления Украины в НАТО. По словам Владимира Зеленского, Анджей Дуда "всегда продвигает этот вопрос".

Напомним: Дуда выразил уверенность в том, что большинство стран-членов НАТО поддерживают идею присоединения Украины к Альянсу, поскольку наибольшей гарантией безопасности для Украины было бы "скорейшее ее членство в НАТО". Он отметил, что это реальная цель, на которую следует ориентироваться.

Также президенты затронули тему поддержки украинцев, временно проживающих в Польше. В частности, господин Зеленский сообщил, что в Польше и других странах для украинцев будут созданы unity hubs – так называемые "Центры единства".

Никаких деталей по цели и работе таких Центров украинский лидер пока не предоставил.

Отдельное внимание Владимир Зеленский и Анджей Дуда уделили инвестициям в украинское производство оружия, в частности дронов, а также участию Польши в чешской инициативе по снабжению снарядами.

В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что Польша всегда будет поддерживать Украину, в частности, будет участвовать в восстановлении.

Как сообщал OBOZ.UA, также сегодня господин Зеленский встретился в Варшаве с главой Европейской народной партии Дональдом Туском. Лидеры сделали совместное заявление, в котором подтвердили поддержку вступления Украины в Европейский Союз и обозначили ключевые направления сотрудничества.

Что важно – встреча и заявление были сделаны в начале срока председательства Польши в Совете ЕС.

Как ранее отметил Владимир Зеленский, Украина и Польша уже достигли некоторого прогресса в вопросе понимания Волынской трагедии. Министерства культуры обеих стран активно работают над вопросом, и есть определенные наработки, которые можно считать важными шагами вперед.

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